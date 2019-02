Soproni Rockfarsang Fesztivál nyolc fellépővel

MOBILMÁNIA, LORD, POKOLGÉP, MOBY DICK, AWS, DOROTHY, HUNGARICA, KALAPÁCS – ez a nyolc együttes lép fel a Soproni Rockfarsangon

A fesztiválról Gőbl Gábor főszervező nyilatkozott:

Idén meghívtunk frissen befutott együtteseket is. Hazánk legnépszerűbb női rock bandáját a DOROTHY-t, és a Dal nyertes, EUROVISIO-n szerepelt AWS-t is, tehát nyitottunk a 25 év alatti magyar zenét kedvelők felé is. A Soproni Rockfarsang alapvetően olyan zenekarokat szólít színpadra, amelyeknek többgenerációs rajongótábora van, így joggal reménykedhetnek a fellépők a telt házban. 12 év alatti gyermekek részére díjtalan a belépés, és kedvezményes diák illetve nyugdíjas jegyeket is lehet vásárolni. A családosoknak külön ülőhelyet is biztosítunk"

- mondta a szervező.