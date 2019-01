Soproni parkolási bérletek az internetről

Megszűnik a szélvédőre ragasztott matrica, a Sopron Holding Zrt. ezentúl egy központi elektronikus rendszerben tárolja a rendszámokat, amikre tulajdonosaik megváltották a bérletet. Mint minden technikai átállás, az elején járt némi műszaki nehézséggel, a héten azonban már jól működik a rendszer

Végleg leszedhetjük a szélvédőről a matricát. Fotó: Magasi

– mondták a holdingnál.A hónap első felében háromszázan regisztráltak parkolóbérletért, közülük kétszázan már meg is váltották. Az elmúlt évek adatai alapján körülbelül hatezer bérletet értékesítenek évente, ebből mintegy kétezer a lakossági (a lakóhelyük okán megváltott bérlet). Ebben persze nemcsak az éves, hanem a havi, a tíznapos bérletek is benne vannak. Aki még csak ezután szeretne gondoskodni autója állóhelyéről, még megteheti ITT egy néhány perces, előzetes regisztrációt követően. Az éves bérletek érvényességének kezdete minden esetben a vásárlás napja. A tavaly megváltottak pedig január 31-ig használhatóak.Természetesen továbbra is van lehetőség személyes ügyintézésre is. A parkolási divízió ügyfélszolgálata a Magyar utca 21. szám alatt van, hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8-tól délig, szerdán pedig 12-től 16 óráig. Előfordulhat sorban állás, főleg a délutáni ügyfélfogadás során, de korántsem olyan hosszú a várakozási idő, mint a korábbi években. A holding tájékoztatása szerint mindössze öt-tíz perc.