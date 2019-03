Soproni közgyűlés - Jutalom és köszönet a kosaraslányoknak Sopronban

Fodor Tamás polgármester és Simon István alpolgármester köszöntését a csapat nevében Fegyverneky Zsófia csapatkapitány, valamint Abdai Géza, a klub társadalmi elnöke fogadta. Fotó: Magasi

A közgyűlés előtt rendkívüli ülést tartott a soproni képviselő-testület, amelynek első napirendi pontja Szabó Jenő rendőrkapitány beszámolója volt. A felszólaló képviselők pártállástól függetlenül megköszönték a kapitányság munkáját és egyetértettek abban, hogy a belső migráció okozta többletfeladatokkal is jól birkózik meg a rendőrség.A közgyűlés határozatot hozott az Euroliga Final Four megrendezésének 30 millió forintos támogatásáról. Mint ismert, Sopron ismét elnyerte a négyes döntő rendezési jogát. A hozzájárulást a lebonyolító, a Sopron Basket női kosárlabdacsapatot üzemeltető Raabersport Kft. kapja. A képviselők méltatták a kosaraslányok sikereit, Török Zoltán ügyvezető pedig megköszönte a város által nyújtott támogatást. Büszkén beszélt arról, hogy nehéz ellenfelek között a Sopron Basket lányai kiérdemelték a döntőben való részvételt és ezzel a város kivívta a rendezés jogát. A közgyűlés további ötmillió forintot szavazott meg nekik a Magyar Kupában elért első helyezésért. Fodor Tamás polgármester és Simon István alpolgármester külön is megköszönte, hogy a kosárlabdacsapat öregbíti a város hírnevét, a csapat nevében Fegyverneky Zsófia fogadta a köszöntést.Két utca elnevezéséről is határoztak, a képviselők elfogadták a Medvehagyma és a Lakfalvi utcaneveket. A német nemzetiségi általános iskola által felvehető gyermeklétszám emelésével is egyetértettek. Erre azért volt szükség, mert az intézmény iránt évről évre nő az érdeklődés.Döntöttek a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadásáról is. Ennek értelmében az önkormányzat intézményeinek árubeszerzéseire, építési beruházásaira, valamint a szolgáltatások megrendelésére írhat ki közbeszerzéseket a város. A nagyobb léptékű beruházások között első helyen szerepel a Zichy–Meskó-palota műemléki felújításának munkáira kiírandó pályázat. Ezt az eljárást már áprilisban szeretnék elindítani. Májusra tervezik a Várkerület második ütemének, valamint az Agyag utcai zajvédő fal harmadik ütemének felújítására vonatkozó közbeszerzés elindítását. Az Árpád utcai parkolóház, valamint a Selmeci utcai rendelőintézet építésére júniusban kezdik meg a kivitelező keresését. Megszépül majd a Hársfa sori tagóvoda és megpályáztatják a Százszorszép Bölcsőde bővítését is. Nyílt közbeszerzési eljárást írnak ki még tavasszal a Lenck-villába tervezett kiállítások kialakítására, valamint Sopron és hét Fertő-parti település belterületi szúnyoggyérítésére.A Sopron Holding Zrt.-vel konzorciumi szerződést kötöttek a „Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében" elnevezésű projektre. A döntés értelmében az Árpád utcai parkolóház építésével kapcsolatosan az önkormányzat látja el az építtetői feladatokat, de a Sopron Holding Zrt.-t is bevonják a beruházás megvalósításába. Erre azért van szükség, mert célszerű már az építés fázisában is rálátniuk a folyamatokra, hiszen a parkolóhelyek és majdan a parkolóház üzemeltetése is a holding feladata lesz. E projekt keretében történik meg a Széchenyi tér revitalizációja, a Paprét zöldfelületeinek megújítása is. A beruházások előkészítése az év elején lezárult, mindhárom munka megindításához rendelkeznek a kivitelezéshez szükséges tervekkel, engedélyekkel