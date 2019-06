Soproni Horvát Napok - Szabadtéri gálaműsor lesz a Várkerületen

A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, a horvát kulturális egyesület és a Hrovati-Horvátok Regionális Egyesület szervezésében a soproniak és környékbeliek betekintést nyerhettek a horvátok művészete és folklórja világába.A Rejpál-házban tartott pénteki megnyitót követően szombaton a Munkácsy Teremben nagyszabású képzőművészeti tárlat várta az érdeklődőket. A szlavón festők egy csoportja - Srecko Perkovic, Dinko Zupanovic, Tihomir Maroevic, Goran Lukic és Jura Perkovic - mutatkozott be műveikkel, amelyek a vizualitás mentén kapcsolják össze a Pannon tér északi és déli részét, Sopront és Nasic-ét (Nekcsét), a horvát és magyar kultúrát.A megnyitón Srecko Perkovic festőművész, professzor mondott ajánlót, aki olajfestménnyel adózott Liszt Ferenc és Munkácsy Mihály munkássága előtt. A kiállítás június 30-ig tekinthető meg.Ezt követően dr. Payrits Ferenc, a Hrovati-Horvátok Regionális Egyesület elnöke mutatta be a Regionális tanulmányok sorrendben tizenegyedik kötetét, amely a nyugat-magyarországi horvátság életének éves összegzése mellett anyaországi kitekintés is egyben. A prezentáción dr. Tóth Imre történész, múzeumigazgató is szólt a közönséghez abból az alkalomból, hogy idén augusztusban ünnepeljük a határáttörést eredményező Páneurópai Piknik harmincadik évfordulóját. Az estet a Liszt-központban horvát folklórműsor zárta, amelyen a kópházi Kolo néptáncegyüttes és a bjelovári Borkud Golub együttesei léptek közönség elé.A Soproni Horvát Napok mai, vasárnapi programja 16 órakor ünnepi szentmisével folytatódik a Szent György-templomban, majd 18 órakor szabadtéri gálaműsor áraszt igazi horvát hangulatot a Várkerület Mária-szobor részénél.