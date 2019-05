Soproni gyógyszerész csapat feszegeti a határait a PannonHajszán - fotók

Önök is próbára tehetik magukat a PannonHajszán két hét múlva a cseszneki vár árnyékában. Sőt, az értékesis "ringbe szállhatnak"! Munkahelyi csapatokat, egyetemistákat és főiskolásokat invitálunk kihívásra. Minden játékra jelentkező csapat nevezési díjából 20 százalék kedvezményt biztosítanak a szervezők. A kihívásra jelentkező és a 7+ km-es táv élményfutamába nevező, legjobb időt elérő munkahelyi csapat – a négy legjobb futó időeredménye számít – értékes nyereménnyel, a Zirchez közeli Szépalma Hotelben és Ménesbirtokon tölthető hétvégével lesz gazdagabb.Az egyetemistáknak egyéni vetélkedést kínálunk. A szintén 7+ km-es táv élményfutamában a legjobb négy időeredményt elérő versenyző napijegyet vehet át a VOLT Fesztiválra. Ezen felül testnevelés félév aláírás is jár a futam teljesítéséért. Az egyetemisták, főiskolai hallgatók is 20 százalék kedvezményt kapnak a nevezési díjból, melynek összege május 27-ig 14 ezer forint.olvashatnak bővebben a kihívásról. Képeket pedig itta korábbi PannonHajszákról!Mind a munkahelyi csapatok, mind az egyetemi versenyzők a következő e-mail címen jelentkezhetnek:. Kérjük, a levél tárgyában tüntessék fel: kihívás 2019. Mindkét kihívásban a résztvevőkről, felkészülésükről folyamatosan tudósít portálunk a PannonHajszáig.