Soproni Egyetem - Nagy a verseny a külföldi hallgatókért

Az indonéz csoport az Angklung nevű hangszeren is játszott. Dr. Alpár Tibor (balra) is kipróbálta a bambuszból készült zeneszerszámot. Fotó: Magasi

Közel száz külföldi hallgató tanul jelenleg a Soproni Egyetemen, számuk évről évre több. Erasmus-ösztöndíjasa minden karnak van, a Stipendium Hungaricum program a közgazdaság-tudományi karra hozta a legtöbb külföldi diákot, de tanulnak a Simonyi-karon is, sőt, idén először az erdőmérnökin is.– Ázsiából, Afrikából és Európa számos országából vannak hallgatóink, s reméljük, egyre magasabb számban jönnek egyetemünkre – mondta el dr. Alpár Tibor kutatási és külügyi rektorhelyettes. – A külföldi diák egyrészt bevételt hoz az intézménynek, másrészt jó hírét viszi a nagyvilágba és ismertséget, elismertséget hoz. A legjobb reklám az elégedett hallgató... Az egyetemek között persze nagy a versengés értük. A fővárosi nagy intézményekkel ellentétben mi a családias légkört, a személyes és közvetlen oktató-hallgató kapcsolatot, az elmélyült munkalehetőséget tudjuk nyújtani. Itt mindenki ismer mindenkit, s ez bizony van, akinek vonzó opció – fogalmazott dr. Alpár Tibor.Az egyetem Ligneum Látogatóközpontjában tegnap délután tartották a külföldi hallgatók tavaszi szemeszterének ünnepélyes megnyitóját, szó szerint dallal és tánccal. Az Indonéz Köztársaság Nagykövetségének munkatársai, Titania Arimbi, a társadalmi-kulturális kapcsolatok osztályvezetőjének vezetésével külön műsorral készültek, de bemutatták kultúrájuk egy-egy különleges szeletét azerbajdzsáni és kenyai hallgatók is. Természetesen a magyar válasz sem maradhatott el; az Ürmös Tánckör adott virtusból is bemutatót.