Sopron ifjú tehetsége a tizenöt éves Bognár Adrián: néptáncban fáradhatatlan

Adrián a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziumának kilencedikes, néptánc szakos tanulója. Az ágfalvi fiú már az óvodában megismerkedett az alapokkal, s annyira megtetszett neki a folklór, hogy már kisiskolásként tudatosan kereste a lehetőségeket a táncra, s arra, hogy minél többet, minél jobban tudjon. A Patakugrókban kezdett, a Pendelyesben folytatta, s bár nem a Petőfi-iskolába járt, a tehetséges diák délutánonként oda járt a néptáncórákra. Hamar felismerték adottságait és elszántságát, így a soproni szakemberek is segítették a továbblépésben. Társai közül kiemelkedik szorgalmával, fizikai és mentális képességeivel, elhivatottságával.

Sokszor nagyon elfoglalt volt a tánc miatt, az iskola mellett is állandóan különórákra, aztán fellépésekre járt. Mindig készült valamire, de ha táncról volt szó, nem érzett fáradtságot

Bognár Adrián rendkívüli tehetségéhez páratlan szorgalom társul. Fotó: Traxler Gábor

– mondja róla édesanyja, Bognárné Rózsás Hajnal. Családja nagyon büszke az ifjú tehetségre, és támogatják is abban, hogy választásában kiteljesedhessen.Hogy Adrián mennyire kiváló előadó és magával ragadó táncos egyéniség, azt a szélesebb közönség is megismerhette, amikor a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató 2016-os versenyében a középdöntőig jutott.A Soproni Országos Szóló Néptáncversenyen 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is díjazták, de megkapta már a Figurás Díjat is. A tavalyi országos néptánc tanulmányi versenyen szóló néptánc kategóriában harmadik helyezést ért el, a Gyermek Néptáncosok XIII. Országos Szóló Fesztiválján pedig Országos Kisbokrétás Díjat nyert.Bognár Adrián szeretne egész életében néptánccal foglalkozni, így már tudatosan ehhez választott iskolát. Délelőtt iskolapadban, délután a táncteremben tanul.