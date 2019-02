Sopron és Kismarton - A két város nem ismeri egymást

– A munkámból eredő kapcsolatok és beszélgetések hozták a szomorú tapasztalatot, hogy mennyire nem ismeri egymást a két város. Felkerekedtem és azt az ajánlatot tettem Kismartonnak, hogy ingyen fogadok kismartoni polgárokat városnézésre, cserébe tegyenek ők is hasonlóan a soproniakkal. Az ötletnek jó volt a fogadtatása – tudtuk meg Taschner Tamás idegenvezetőtől. Az Ismeretlen Sopron című programra tavasszal érkeznek az osztrák érdeklődők, nyáron pedig viszonozhatják a látogatást a soproniak.



– Az elmúlt években több olyan Kismartonban élővel találkoztam, aki gyakran jár Sopronban, de a város múltjáról, a két város közti történelmi kapcsolatokról, illetve a mai Sopronról csak felszínes információkkal rendelkezik és valósággal megdöbbennek, amikor a bevásárló, fogász, szolgáltatóváros klisé mögött felsejlik a történelmi polgárváros. De ugyanez fordítva is igaz; Kismartonban üzletet nyitó barátom mesélte, mennyit változott a véleménye Kismartonról és az ottani emberekről, amióta ott dolgozik és sok időt tölt ott... Vagyis ismeretlen ismerősök vagyunk, s még testvérvárosok is. Ebből született az ötlet, amivel megkerestem a soproni és a kismartoni turizmusirodát is. A pozitív visszajelzéseket személyes találkozó és levélváltás követte, úgyhogy már az időpontokat is rögzítettük: Sopronban március 9-én és április 13-án, Kismartonban június 15-én és 22-én várják egymás polgárait a testvérvárosok – tudatta Taschner Tamás. A városnézéseken a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A soproniaknak, ha szeretnének részt venni a sétán, a Tourinform-irodában (Szent György utca 2.) kell jelentkezniük.