Sopron Card kedvezményekkel: okoskártya soproniaknak

Várhatóan júliusban vezetik be a kártyát

Az önkormányzat a helyieknek szeretne kedvezni ezzel a lehetőséggel, ezért kizárólag az állandó soproni lakóhellyel rendelkezők igényelhetik. A tervek szerint folyamatosan bővülni fog a kedvezmények köre a város közigazgatási területén belül és akár azon kívül is. A közgyűlés ezen a héten tárgyalja az erről szóló előterjesztést, de azt már tudni lehet, hogy a kártyával kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. kapta meg. Az ő feladatuk lesz az is, hogy az „okoskártya" tulajdonosai folyamatosan bővülő kedvezményt kaphassanak, vagyis minél több céget és szolgáltatót vonjanak be. Azok a soproniak, akik máris kapcsolódni szeretnének a rendszerhez, december 31-ig kedvezménnyel tehetik meg; 990 forintért megvásárolhatják a Szent György utcai Tourinform-irodában a kártyát. Akik jövőre csatlakoznak, 2990 forintot fizetnek. A kártya minden esetben a vásárlásától számított egy éven át érvényes.A Sopron Carddal ingyen fel lehet menni a Tűztoronyba, fél áron lesz látogatható a Fertőrákosi Témapark, a Macskakő, a Storno-gyűjtemény, a „Határtalan történet" helytörténeti kiállítás. Húsz százalékkal olcsóbban juthat a kártyatulajdonos regionális termékekhez és ajándéktárgyakhoz a Tourinform-irodában és a Széchenyi-könyvtár is elengedi a beiratkozás éves díjának ötödét. A Soproni Szimfonikus Zenekar a helyi koncertek árából 15 százalék kedvezményt ad, a Lőver fürdő ugyancsak. A férfi kosárlabdacsapat éves bérletei húsz százalékkal lesznek olcsóbbak, a női csapaté 15-tel, a VIP-bérletek árából 25 százalékos kedvezményt biztosítanak. Sokakat fog érinteni, hogy a Sopron Holding Zrt.-nél tíz százalékkal olcsóbban válthatnak parkolóbérletet az okoskártyások. S még egy csemege a végére: júliustól olcsóbb lesz a soproniaknak a házasságkötés is, a hivatal tíz százalékot elenged a terembérleti díjból.A kártya költségeit a város állja, de ha minden a tervek szerint alakul – a vállalkozások csatlakoznak, a soproniak pedig élnek a kártya nyújtotta lehetőséggel –, az új szolgáltatás önfenntartóvá válhat.