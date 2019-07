Sopron-Tómalmon lopott széfet emelt ki a tóból egy fémvadász apa

Illusztráció

A soproni mágneshorgásznak egy takaros széfet pecázott ki egy közeli tóból. A dolog szépséghibája, hogy a zsákmányt a rendőrség lefoglalta. A kincsesláda ugyanis egy bűncselekményből származó széf, amely könnyen lehet, hogy most lebuktatja a rablókat - írta cikkében a Blikk. Blikk megszólaltatta mágneshorgászt, aki a lapnak elmondta, "A soproni Tómalom fürdőnél pecáztunk a lányaimmal, amikor egy szokatlanul nagy kapás akadt a mágnesünkre" Gyula, rendszeresen pecázik egy körülbelül 6-7 centis, 30 dekás mágnessel. A kütyünek 200 kilós teherbírása van, meg sem kottyant felszínre hozni a trezort.A férfi azt is elmesélte, "profi rablók lehettek: a széf meg volt lékelve az egyik oldalán, és egy nagy rongy volt belenyomkodva. Valószínűleg erre azért volt szükség, hogy a tóig vezető úton ne csörögjön a benne hagyott doboz és némi aprópénz.Gyula körülbelül egy éve fogott neki a mágnespecázásnak, amelyhez csupán az említett mágnes, egy erős sodort vagy fonott kötél, vödör – amibe a szemét kerül – és egy gumikesztyű szükséges. A mágnespecázás nem tiltott, nincs rá jogszabály, de minek is volna: a lelkes horgászok legfőbb célja, hogy óvják a természetet, kihalásszák a szemetet.