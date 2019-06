Sok a bor, roham a zöldszüretért Sopronban

Szalai Roland hat hektár szőlőt művel, aminek a feléről idén nem fogja betakarítani a termést.

Az összes fürtöt el kell távolítani legkésőbb július 10-ig.

A zöldszüretet június 24. és július 10. között kell elvégezni és készre jelenteni. Fotók: Magasi

– Hétfőn jelentette be a badacsonyi Varga Pincészet, hogy idén nem vásárol fel szőlőt a Soproni borvidékről, mert magasak a szállítási költségek és közelebbről is be tudja szerezni a szükséges mennyiséget – tudatta Taschner István, a Soproni Hegyközségi Tanács elnöke. Azok a gazdák, akik nem rendelkeznek felvásárlási szerződéssel, szinte megrohamozták a hegybírót, hogy megkaphassák a támogatást a zöldszürethez.Európa-szerte nagyok a borkészletek és idén is jelentős mennyiségre számít a minisztérium. Hogy enyhítsék a kínálati "nyomást", a tárca zöldszüreti és borlepárlási támogatást ad a termelőknek. A zöldszüretre országosan 8,5 millió euró áll rendelkezésre, de az összeg növelhető. A gazdálkodók nem töprenghetnek sokat, június 11-ig le kell adni az igényüket, előtte a hegybírónál ma estig szerezhetik be a szükséges igazolásokat.Szalai Roland soproni borász kedden kezdte intézni a papírokat, bízik benne, hogy részesülhet a támogatásból. – A tavalyi év teljes termése a hordókban maradt, az előző évinek pedig a fele. Nincs mit tenni, egyszerűen nem lehet eladni a bort a beérkező import miatt. A korábbi felvásárlóink mind visszaléptek – ad magyarázatot arra, miért döntött a zöldszüret mellett. Hat hektár szőlőt művel, aminek a feléről idén nem fogja betakarítani a termést, pedig gyönyörű a Balf és Fertőrákos közötti parcellán a növény. Nála 120 mázsa hektáronkénti termésátlaggal fogják számítani a támogatást, de így is fele bevételre számít, mint a korábbi években.– Nincs vesztegetnivaló idő – figyelmeztet Mikó Gábor hegybíró. – A kérelmet a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani június 11-ig, de előtte június 6-ig a hegybíróknak kell leigazolni a 2017-es és 2018-as termésátlagot, valamint egy formanyomtatványt is ki kell tölteni a terület azonosításához. – Az igényelhető támogatás sávos, mértékét az előző két év termésátlagához kötik. A Soproni borvidéken hozzávetőlegesen nyolcvan-kilencven mázsa az átlag, ami hektáronként négy-, ötszázezer forint körüli támogatási összeget jelent – részletezi Mikó Gábor.Az Agrárminisztérium felhívja a figyelmet, hogy a megjelölt területeken június 24. és július 10. között kell elvégezni a zöldszüretet, vagyis a még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolítását. Támogatásra a legalább 0,2 hektáros, műveltnek minősülő, 2017-es és 2018-as szüreti jelentéssel rendelkező szőlőterület használója jogosult, aki korábban már regisztrált az államkincstárnál. A zöldszüret elvégzését legkésőbb július 11-ig le kell jelenteni, amit ellenőriznek. A jóváhagyott támogatást 2019. november 15-ig fizetik ki.