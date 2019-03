Sírok az épülő M85-ös út alatt - Gazdag leletanyag a Sopronhoz közeli nyomvonal mentén

A régészeti előadáson fotókon mutatták be, mi mindent rejtett a föld. Négyezer éves bronz nyakperecek is előkerültek. Forrás: Scarbantia Társaság

A Scarbantia Régészeti Társaság szervezésében két szakember előadáson is bemutatta a kincseket. Forrás: Scarbantia Társaság

Tájékoztató az M85-ről



Sopron. A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező DS Konzorcium tart lakossági tájékoztatást az M85 gyorsforgalmi út Sopron, kelet–Fertőrákos csomópont közötti szakaszának megépítésével kapcsolatban szerdán 17 órakor a Liszt-központban. A rendezvényen lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására is.

Az M85-ös út építéseit megelőző rendkívül fontos leletmentési munkálatokról kaptak ízelítőt a TIT nagytermében mindazok, akik meghallgatták a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum két régészének, Savanyú Bálintnak és Ujvári Ferencnek az előadását. 2015-től végeztek a szakemberek adatgyűjtéseket a terepen, 2017-ben kezdődött a műszeres felderítés, tavaly pedig a teljes felületű feltárás. Hatalmas munka ez, főleg, miután kiderült, hogy gazdag leletanyagot rejt a föld. Mindent precízen dokumentálni kell – hiszen a lelőhelyek megsemmisülnek –, nem ritka a több ezer oldalas dokumentáció. A tudományos feldolgozás, a publikációk, a restaurálás aztán évekig is eltarthat. Ezek után érthető, hogy sokan voltak kíváncsiak az előadásra, ami még „melegében" mutatta be a leletmentést.A Nagycenk határában lévő, úgynevezett Farkasverem öthektáros területén összesen 196 régészeti jelenséget azonosítottak. Közvetlenül a vasúti töltés mellett 32 temetkezést tártak fel a Gáta–Wieselburg kultúrából. Legalább háromszáz éven át használták az itt élő emberek a középső bronzkori temetőt, ahol a legrégebbi temetkezések négyezer évesek. Nyakperecek, karkötők és kerámiatöredékek kerültek elő, két sírban pedig minden valószínűség szerint fontos személy nyugodott, mivel három nyakperecet is eltemettek velük, sőt, egyiküknél egy bronzgömb is volt a sírban, ami talán jogar lehetett. Magyarországon most először tártak fel olyan sírt ebből az időszakból, ahol az elhunytakon három nyakperec is volt.A kópházi úgynevezett Széles-földeken kultúrák és korszakok találkozását fedték fel. Harmincezer négyzetméteren 2200 régészeti jelenséget dokumentáltak. Több temető és falu maradványa került elő a kora bronzkortól a második világháború idejéig. Sajnos a talaj és a víz itt szinte „megette" a csontokat, csak a bronz élte túl az évszázadokat. Feltártak bronzkori sírokat, kora vaskori temetkezéseket, kelta temetőt. Ami a régészeket is meglepte, az a római kori barbárok, azaz a kvádok jelenléte volt a területen. A germán népcsoport Krisztus születése idején Nyugatról érkezett, több mint hatvan sír feltárását bízva a XXI. század régészeire.