Sár, sötétség és csúszás Harkán, a Naphegy utcában

Az Alpesi Lakópark Naphegy utcai harmadik ütemének területén tizenkét ingatlant érint ez a helyzet

– mondják indulatosan a lakók a helyszínen.

Nincs szilárd burkolatú utunk; vízvezetékünk is ideiglenes, mert a megépített gerincvezeték vize a többszöri fertőtlenítést követően sem fogyasztható. Szennyvízcsatornánk ugyan elkészült, de még nincs átadva.

Sártengeren nehéz közlekedni gyalog vagy babakocsival, de még autóval is csapadékos időben a Naphegy utca alsó részén. Fotó: G. M.

– Aláírt szerződés bizonyítja, hogy 2016. december 31-re el kellett volna készülnie az útalapnak, valamennyi közműnek. A határidő már két éve lejárt – lobogtatja a papírját Hoschek Krisztián., ráadásul az építkezés törlesztőrészletei is nyomják a vállukat. Más anyagi vonzattal is szembe kell nézniük egyeseknek. Kovács Krisztiánék például három éve építkeztek, s ha a lakhatási engedélyt nem kapják meg idén április 12-ig, a gyerekek után járó 1,2 millió forintot elbukják.Kedvező hírről számolt be Kovács-Galavics Frigyes, a lakóparki beruházás vezetője.

Göröngyös út vezetett odáig, hogy az önkormányzattal sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, amely lehetővé teszi az útépítést. Terveink szerint a munkálatok még az év első felében elkezdődnek. Közvilágítás is lesz, az alaphálózat már megvan. A szennyvízcsatorna átadása és a fedlapok beszerzése a közeli hetekben várható

– összegzett.Megerősítette mindezt Szabó Károly, Harka polgármestere.

A szerződés értelmében az Alpesi Lakópark több mint húsz telkére jelzálogjogot alapított az önkormányzat annak biztosítékául, hogy a kft. befizesse útépítés céljából a telkenként közösen megállapított összeget. Az önkormányzat ügyvédi számlájára kerülő, összességében 190 millió forintot fordíthatjuk a lakópark útjainak építésére. Az út engedélyezési terve most készül, azt várhatóan még februárban elküldik az útügyi hatósághoz. Az engedélyezési eljárást követően kezdődhet el a kivitelezés.