Roadshow Győrben: a digitális kor ittas vezetése a vezetés közbeni mobilozás - videó, fotók

Tízből négyen használják az okostelefonjukat vezetés közben, közülük pedig minden ötödik ember üzeneteket és közösségi médiás bejegyzéseket is szokott írni az autóban – a többi közt ez derül ki az Aegon reprezentatív felméréséből.A kutatás szerint a sofőrök azt sem tudják helyesen, mit tilos és mit szabad. A vezetés közbeni mobilhasználat sokakat veszélyeztető jelenség, gyakorlatilag a 21. század ittas vezetése. Egy új típusú „függőség", amely a jelenlegi adatok szerint még veszélyesebbé is válhat annál. A jogsértés visszaszorítása érdekében az Aegon és az ORFK figyelemfelhívó kampánysorozatot indít, humoros ismeretterjesztő videókkal és VR-technológiával.– Az okostelefon hasznos segítőtársa a modern embernek, de veszélyforrás, ha vezetés közben használjuk. Az autópályán 130 kilométeres sebességgel haladó autó 36 métert tesz meg egyetlen másodperc alatt, a városi közlekedés tempójában 14 métert – vagyis ennyit vezetünk vakon, ha a telefonra figyelünk, és ez az a távolság, ameddig nem tudunk reagálni a forgalmi helyzetekre. Az Aegon biztosító felelős piaci szereplőként nagy energiát fordít arra, hogy felhívja az autósok figyelmét a vezetés közbeni mobilhasználat veszélyeire. Mindannyiunk érdeke, hogy a sofőrök magukra és egymásra is vigyázzanak, és biztonságban odaérjenek úticéljukra – mondja az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. vezérigazgató-helyettese, Szombat Tamás.A felvilágosító akció része egy speciális virtuális valóság (VR) alkalmazás, amely azt mutatja meg, mennyiféle veszélyt képtelen elhárítani az ember, ha vezetés közben az okostelefonját is nyomogatja. A figyelemfelhívó VR-játékot az Aegon és az ORFK-OBB országos roadshow-ra viszi, hogy minél többen megismerhessék a vezetés közbeni telefonhasználat valós veszélyeit.