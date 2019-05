Rendőrkapitány a Jerevánon

Fotó: sopron.hu

A Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzat meghívását fogadta el Sopron rendőrkapitánya, aki a rendőrség munkájáról tartott beszámolót, majd a mindennapok biztonsága érdekében is hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal érkezett az eseményre.A Soproni Rendőrkapitányság és a város önkormányzata között kiváló az együttműködés. Hasonlóképpen a Jereván Lakótelep Településrészi Önkormányzatának is rendszeres és folyamatos a kapcsolata a rendőrkapitánysággal és személyesen Szabó Jenő rendőrkapitánnyal - emelte ki Tóth Éva, a Jereván Lakótelep Településrészi Önkormányzatának elnöke, aki megköszönte, hogy a rendőrkapitány nem csak rendelkezésre áll minden alkalommal, amikor a Jerevánon élők nevében megkeresi az önkormányzati képviselő, de ezúttal személyesen is eljött , hogy az idősek megismerhessék a rendőrség munkáját és olyan tanácsokkal is kaphattak, amelyekkel még biztonságosabban élhetik a mindennapjaikat. A részönkormányzat határozott szándéka és kérése is, hogy az elkövetkezendőkben is folytatódjon a már kialakult eredményes együttműködés a rend fenntartása és a Jereván lakótelepen élők biztonsága érdekében - tette hozzá Tóth Éva, önkormányzati képviselő. Az eseményen jelen volt Csiszár Szabolcs, városi sportfelügyelő is.