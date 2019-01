Rangos díjjal tüntették ki Szita Szabolcsot

Szita Szabolcs (középen jobbra) a Raoul Wallenberg-díjat Heisler Andrástól, a Mazsihisz elnökétől vette át.

Prof. dr. Szita Szabolcs holokausztkutató tudományos munkásságát újabb rangos nemzetközi elismerés övezi. A soproni származású holokausztkutató Svédország nagykövete, Niclas Trouve és más rangos személyiség jelenlétében vehette át a Raoul Wallenberg-díjat Heisler Andrástól, a Mazsihisz elnökétől. (Ugyancsak e díjban részesült még dr. Székely János megyés püspök, dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere, dr. Kelbert Krisztina muzeológus és Vadász Magda fordító és a Pécsi Tudományegyetem Wislocki Henrik Szakkollégium).– Az osztrák kormánytól és Ausztria szövetségi elnökétől korábban kapott magas kitüntetések után jóleső érzés kiérdemelni a rangos Raoul Wallenberg-díjat is, amelyet mint a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának professor emeritusa vettem át – nyilatkozta a Kisalföldnek a Budapesten élő Szita Szabolcs. – A tudományos munkáért kapott számos hazai díj után az embermentő svéd diplomatáról elnevezett új kitüntetésemet nemzetközileg is értékelik. Nagy örömömre szolgált az is, hogy két éve Izraelben hetven fát ültettek munkásságom elismerésére a jeruzsálemi erdőben. Minden ilyen gesztus egyben kötelezettséget jelent, hogy megmentsük, tudományos alapossággal megörökítsük mindazt, amit az új nemzedékeknek is meg kell ismerniük és nem szabad elfelejteniük.– S hogy mi volt az indíttatás a holokauszttéma iránt? Az ösztönzést Csatkai Endre Kossuth-díjas tudóstól, soproni múzeumigazgatótól kaptam – folytatta a kitüntetett. – Sok figyelemmel, törődéssel foglalkozott velem, tudományos igényességre, pontosságra intett. Megtanította Sopron értékeit becsülni, miként számos tény, adat birtokában a történelmet is, köztük a háborús munkaszolgálat történetét, amelyet maga is megszenvedett. Így jelent meg 1983-ban a Holocaust az Alpok előtt című munkám, amelyet aztán e témakörben harmincnál több kötet követett. E kutatásoknál a nemzetközi visszhang fontos momentum. Munkáim német, angol, horvát, szlovák, héber fordításai után ez év márciusában készül el a Gyógyíthatatlan sebek című monográfiám angol fordítása Bloomingtonban (USA), az Indiana Egyetemen.Prof. dr. Szita Szabolcs mindig nagy figyelmet fordított a kutatási eredmények pedagógiai, oktatási hasznosulására, a tanárok nemzetközi továbbképzésére, a magyar–osztrák–szlovák tanintézeti és pedagógiai együttműködésre. Több oktatási szakanyagot írt, s örömmel látja munkáira a hivatkozásokat a nemzetközi szakirodalomban is. – Nyugállományban régi terveim megvalósításán fáradozhatok. Jelenleg ismét a háborús embermentést kutatom. Középpontba a budapesti külföldi követségek 1944. évi védlevelei, különféle védőokmányai elemzését állítottam. Eddig a legtöbb új eredményt a vatikáni, a svéd és a svájci képviselet iratainak feldolgozásában értem el – utalt most készülő új könyvére a professzor.