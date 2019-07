Premier: Valahol Európában Mikó Istvánnal Fertőrákoson - fotók

A történet megmutatja, hogy az elborzasztó körülmények között mégis ott csilloghat egy reménysugár és ez összefüggésbe hozható a művészettel. Ne felejtsük el, ebben az esetben egy karmester és zeneszerző veszi pártfogásába a csavargókat.



Halasi Imre rendező

Alkotók



Az előadásban Simon Pétert Mikó István Jászai-díjas, érdemes művész alakítja. Hosszú szerepében Vastag Tamás látható. Suhancot Kisfaludy Zsófia formálja meg. Ficsurként Papp Attila lép színpadra. Tróger alakját Szőcs Erika ölti magára, az egyenruhás Savanyu Gergely lesz. A sofőr és leventeoktató Ács Tamás, a tanító Major Zsolt, önkéntes Marosszéki Tamás.



A musicalben a gyerekek közül dupla szereposztásban látható Kuksiként Szokodi Roland/Szilágyi Dávid, Szeplősként Ella Márk/Csiszér András, Sutyiként Scheer Félix Dominik/Varga Tamás Róbert, Csóróként Hegedűs Csanád/Boda Bálint, Professzorként Keserű Botond/Hegedűs Levente, Pötyiként Nagy Tina/Aranyos Boróka.

A produkcióban részt vesz még: Simon Andrea, Szalai Dóra, Szupper Fanni, Szénási-Rovó Diána, Vida-Veres Imola, Majnovics Vera, Schiberna Katalin, Weisinger Hajni, Kiss Noró, Betuker Botond, Szabó László és Szarka Róbert.



A koreográfus Gyenes Ildikó, a koreográfusasszisztens Szalai Dóra, a korrepetitor Sárdy Barbara, a díszlettervező a Jászai-díjas Menczel Róbert, a jelmeztervező Szélyes Andrea. A rendező Halasi Imre Jászai-díjas, érdemes művész.



A zeneszerző Dés László, a dalszöveg Nemes István, a szövegkönyv Böhm György, Korcsmáros György és Horváth Péter munkája.

Sztehlo Gábor ihlette



A Valahol Európában című filmben egy világtól elvonult, különc karmester ad menedéket és közösséget a háború után szülők nélkül maradt gyerekeknek. Sokan úgy tartják, a figurát Sztehlo Gábor evangélikus lelkész munkássága ihlette. Sztehlo Gábor lelkészcsaládból származott, Sopronban végezte el a gimnáziumot és a teológiát, majd 1935-től lelkipásztor lett Nagytarcsán. 1944-ben, miután a németek megszállták az országot és megkezdődtek a deportálások, néhány hét alatt harminckét gyermekotthont szervezett meg. Minden rászorulónak segédkezet nyújtott, nem ragaszkodott ahhoz, hogy védencei kikeresztelkedettek legyenek. A háború végéig 1600 gyerek és 400 felnőtt köszönheti neki az életét.

– Aktuálisabb ez a darab, mint bármikor, veszélyes fegyverek vesznek körbe bennünket, a régi koroknál is sokkal veszélyesebbé vált az ember saját magára. Szándékunk szerint ennek a történetnek a mottója a remény, hogy a művészet által újrateremthető az élet – mondta Halasi Imre rendező, Jászai-díjas, érdemes művész, aki a Valahol Európában című musicalt állította színpadra a Soproni Petőfi Színházban.Amikor idén februárban nyolcvanan jelentkeztek a musical gyermekszereplő-válogatására, még senki nem tudta, kik vehetnek részt ebben a nagyszabású produkcióban. Végül 31-en maradtak, ők kezdték meg a próbákat. Halasi Imre rendező Miskolcon és Pécsett színpadra állította már ezt a musicalt. Gyenes Ildikó koreográfus is jól ismeri a darabot, hiszen Nagy Viktor rendezésében Pécsett és legutóbb a Pesti Magyar Színházban koreografálta a produkció táncos jeleneteit. Mindketten nagy tapasztalattal rendelkeznek, hogyan kell a gyermekekkel a színpadon dolgozni.A soproni előadás csak a mondanivaló megkerülhetetlen tartóoszlopában hasonlít majd a régiekre, amelyeket rendezett Halasi Imre. Úgy gondolja, hogy a musical egyik nagy ereje Dés László dallamvilága, aki nem kísérőzenét írt egy történethez, hanem elemelte a földtől azt, s így született meg ez az örök érvényű változat, amely minden résztvevőtől azt kívánja, hogy nagyon együtt kell élniük nemcsak a szerepükkel, szövegekkel, helyzetekkel, hanem a dalokkal is. A színpadi változat Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján készült.– Rendkívül felgyorsult az élet, s ezzel együtt nagy sebességgel érkeznek felénk azok az aggasztó jelek, hírek, amelyek mindenkit arra kell hogy figyelmeztessenek: amíg ember él a Földön, el kell kerülni a háborúkat. Ma is számtalan helyen, különböző földrészeken folynak harcok. A második nagy világégés hetvennégy éve ért véget Európában, a délszláv harcok a közelünkben zajlottak, s szomorúan láthatjuk, nincs garancia arra, hogy ami ezekkel a fiatalokkal történt, az nem fordulhat elő ma bármikor velünk.A gyerekcsapatot egységesen gondolkodó, egymást vállalni tudó közösséggé formálja és felelősséget érző társaságot kovácsol belőlük a zene a művészet által. A kultúra ad esélyt, reményt, irányt ahhoz, hogy a világot átsegítse a szörnyűségeken. Ez a musical azt képviseli optimistán: az út mindig az élet, ezt nem szabad feladni, nem szabad félni, a művészet, a kultúra újrateremti az életet – hangsúlyozta Halasi Imre.Arra a kérdésre, hogy mennyivel másabb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tíz-tizenkét évvel ezelőttiekkel, a rendező azt felelte: úgy érzi, a mostani generáció mintha nehezebben tanulná meg az írott szövegeket, de ez nem soproni jelenség, túlmutat rajta. Halasi Imre ezt nem tekinti lustaságnak, inkább azt gondolja, az internet, a digitális világ erős befolyása, kihatása lehet ez az életükre, viszont emellett pedig sokkal kreatívabb a mostani korosztály, mint a korábban születettek.