Pinnye - Kis falu nagy öröme

Pinnyén a faluközpont megújításakor parkolókat is építenek. Fotó: Magasi

A 350 lelket számláló Pinnye léptékéhez mérten nagyszabású beruházás zajlik a községben, teljes egészében felújítják a faluközpontot. Aggódó helybéliek ugyanakkor arról szóltak, hogy a kivitelezők nem kellő gondossággal járnak el: megfúrták a falu gázvezetékét.– A „nem kellő gondossággal jártak el" kitétel egyáltalán nem felel meg a valóságnak – közölte Farkas Tamás, a falu polgármestere. – A gázvezeték átfúrása azért fordulhatott elő, mert a falunak nincs térképe a kilencvenes években épített közműről, a gerincvezetéket pedig nem a földfelszín alatti 1–1,2 méter mélységben fektették le, ahogyan kellett volna, hanem mindössze negyven centiméterre. Így történhetett meg, hogy belefúrtak a gázvezetékbe, amikor a játszótér régi, elrozsdásodott kerítését szétszedték, s az új számára tartóoszlopokat helyeztek el. Szerencsére nem történt baleset, a szakemberek gyorsan megjavították a szakaszt. Mégpedig úgy, hogy nem kellett szüneteltetni a gázszolgáltatást.A kivitelező kiválasztásával kapcsolatban a polgármester elmondta: amikor megtudták, hogy harmincmillió forintos kormánytámogatás révén igényes faluközpontot alakíthatnak ki és járdákat újíthatnak fel, tizenhárom kertépítő vállalkozásnak küldték el a terveket, amelyeket egy győri kertépítő mérnök készített. A kivitelezésre a legkedvezőbb ajánlatot a szombathelyi önkormányzat cégétől kapták, amelynek referenciái is meggyőzőek voltak. Így nyerték el ők a munkát.A polgármester részletezte: a faluközpont projektjét augusztusban kezdték el. Új eszközökkel szerelték fel a játszóteret, padokat helyeztek ki, s új növényeket is ültettek automata öntözőrendszerrel. Megszépült a hivatal, a tűzoltószertár, valamint a régi iskola előtti terület, miként a templom előtti tér is. Járdákat, parkolókat építettek. Egy másik sikeres pályázat nyomán új első és második világháborús emlékművet emeltek, rajta a harminc elesett pinnyei hős nevével. Az ünnepélyes átadást tavaszra tervezik, amikor már zöldbe borul a közösségi tér.