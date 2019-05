Pereszteg a Fertő kerékpárút-hálózatában, új hidat is avattak az Ikván - fotók

Mint azt a polgármesterek elmondták, a projekt megvalósulásával Pereszteg belterületéről biztonságosan lehet elkerekezni a nagycenki Széchenyi-kastélyhoz vezető bicikliúthoz. Ez összeköttetésben áll a Fertő-parti kerékpárúttal, a Hidegség felé bicikliútnak is kijelölt úton keresztül. Ezáltal Pereszteg is bekapcsolódhat a Fertő körüli kerékpáros turizmus áramlatába.



– Több évtizedes problémát oldhattunk meg a beruházással. Most fellélegezhetnek a munkába, a boltba vagy a buszhoz igyekvő helyiek, s örülhetnek a kerékpáros turisták is. Saját erőből nem, csak a százszázalékos kormányzati támogatásból sikerült megvalósítani a projektet – hangoztatta Sellei Tamás polgármester. Barcza Attila országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy a kormány Sopron és környékét kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította. A nagycenki kastély többmilliárdos fejlesztése még nagyobb vonzerőt jelent majd a térségnek. A tervek szerint a kerékpárút-hálózatot más települések irányába is bővítik. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a kerékpározás népszerűsítésére hívta fel a figyelmet. – A kerékpárút a legfontosabbakat, az embereket köti össze. A biciklizés emellett klímabarát, szemben a gépkocsi-használattal – utalt a kerékpározás pozitív környezetvédelmi hatására a megyei elnök.

Bekapcsolódott Pereszteg a Fertő-menti kerékpárút-hálózatba – ez a legnagyobb térségi hozadéka a biztonságos peresztegi belterületi közlekedés megteremtését szolgáló 298 millió forintos beruházásnak. A területfejlesztés újabb eredményeként felavatott Pereszteg és Nagycenk között létrehozott kerékpárút a közel másfél kilométer hosszú, s három méter széles úgynevezett Vízállói földút leaszfaltozásával született. A kerékpárúthoz kapcsolódóan ezzel együtt Pereszteg belterületén egy új, huszonnégy méter fesztávolságú, három méter széles hidat is átadtak, hogy a kerékpárosokat és a gyalogosokat óvják a gépjárműforgalom veszélyeitől.A nemzeti színű szalagot Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke; Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője; Sellei Tamás Pereszteg, illetve Csorba János nagycenki polgármester, továbbá Varga József, a kivitelező cég ügyvezetője vágta át. Az új létesítményeket Ferling György peresztegi plébános áldotta meg.