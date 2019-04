Páneurópai Piknik 30 - pályázatot írtak ki középiskolásoknak Sopronban

A fiataloknak egy olyan történelmi eseményt kell megjeleníteniük, amikor még szüleik is gyerekek voltak.

Retró, Bambi, Leó jégkrém, Gabi fogkrém, horgolt terítő, de hogy egy kicsit konkrétabb is legyen: határőrség, útlevél, szabadság – ezek is segítő kulcsfogalmak abban a pályázatban, amit a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája és a Pro Kultúra Nonprofit Kft. írt ki soproni középiskolások számára a Páneurópai Piknik harmincadik évfordulója alkalmából.Három kategóriában várják a pályaműveket: benyújtható digitálisan plakátterv, ami kifejezi, mit jelent a diák számára a határnyitás. Készíthető mém vagy szabad anyagválasztással bármilyen alkotás a Páneurópai Piknik témakörében. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli, s a legjobbakat a megemlékezésen ki is állítják, illetve kiadványban is megjelentetik.Az érvényesség feltétele a regisztráció, amit minden pályaműnél külön meg kell tenni a palyazat@handler.hu oldalon. Részvételi díj nincs, értékes nyeremények annál inkább.A kategóriánkénti első helyezettek a kiírók és támogatók tárgynyereményeit kapják, a facebookos szavazás legtöbb lájkot kapó közönségdíjasa négynapos, a második háromnapos VOLT-bérletet, a harmadik pedig napijegyet kap a fesztiválra. A díjátadás május végén lesz, a legjobb pályamunkák kiállítása pedig augusztus 15. és 25. között a Liszt-központban. (További részletek a www.handler.hu oldalon.)