Sorsszerű Kulcsárné Roth Matthaea pályaválasztása és karrierje. Nagyapja nevét erdészeti szakiskola is viseli, édesapja is erdész volt, ő is az lett. A természet szeretete az öröksége. A Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatójaként igazi kincset felügyel. Az első hónapok után terveiről is kérdeztük.