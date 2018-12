Ó, az a kilátás... Ez ma Sopron legvonzóbb lakása!

“Az apró részletek teszik a jót nagyszerűvé..A vételár tartalmazza az igazi soproni romantikus hangulatot is, ami a lakáshoz jár! A lakóingatlan br. 107 nm alapterületű, (tartozik egy kb. 20 nm alapterületű, pinceszinten lévő zárt közös tároló. A lakás K-Ny-i tájolású, világos, tágas, benne előszoba, 3 háló, nappali, konyha, spájz, 2 fürdő-WC, valamint gardrób helyiségek. Állapota kiváló és egyedi kialakítású, egy igazi otthon.A jelenlegi tulajdonosok körültekintően és teljes körűen újították fel (5 pontos bejárati ajtó, hőszigetelt ablakok, villanyvezeték, vízvezeték modernizálva, belső egyedi nyílászárókkal felszerelve ). A szobák burkolata parketta, az egyéb helyiségek kerámia járólappal, illetve csempével burkoltak.Az ár tartalmazza az egyedileg gyártott bútorzatot és a konyhabútort a beépített gépekkel.A fűtésről és a melegvíz ellátásról modern Vaillant kazán gondoskodik. Éppen ezért a rezsiköltség alacsony, valamint a közös költség is vállalható. Az ingatlan a belváros ügyvédi negyedében, rendezett utcában fekszik. A lakás több pontjáról is remek kilátás nyílik a gangos udvarra, és a hangulatos belvárosra! A szomszédok kedvesek, az udvar zárt, a csend és a nyugalom biztosított. Parkolás a ház előtt az utcán megoldható. Az ingatlan tehermentes, költözés megegyezés szerint."További rengeteg fotó a lakás berendezéséről és kialakításáról azoldalán!