Nyár, fesztiválszezon, lazaság: nem lehet vagány a drog

Legyint is sok fiatal, amikor a felnőttek próbálnak a lelkükre beszélni és megóvni őket a veszélyektől. Mégis napirendre kell venni a témát. Ma már nemcsak arról van szó, hogy a fiatal rászokhat és kialakulhat a függőség. Tudnia kell mindenkinek, hogy az életével játszik, amikor azt sem tudja, mit nyel le!– A fiatal felnőttek, vagyis a tizennyolc és harmincnégy év közöttiek a legnagyobb fogyasztók, ennek a korosztálynak minden ötödik tagja már használt kábítószert – néz a statisztikákba Kovács László alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója. Évek óta járja az iskolákat, a fesztiválokat és próbál minden olyan információt átadni a veszélyeztetetteknek, amivel visszatartja őket. De ez is évről évre nehezebb.– Egyre fiatalabb korban próbálják ki az illegális szereket, amiket ráadásul egyre olcsóbban és könnyebben lehet beszerezni. Már a kilencedik- tizedik évfolyamok diákjainak vannak tapasztalatai a drogról, ezzel legyenek tisztában a szülők is! Ha másként nem, hát nyugtatóra ivott alkohollal próbálkoznak – mondja az alezredes. Nem titkolja, a drogokat előállító kémiai laborokban gyakran előrébb tartanak, mint a hatóságok, és olyan – alapvetően nem illegális – anyagokból keverik ki a tudatmódosító szereket, amik nincsenek tiltólistán sem. S a „méregkeverőket" sem érdekli mindig a biztos hatás, ami ráadásul sokszor kiszámíthatatlan. Lehet, hogy Pistikének jókedve lesz tőle, Kati viszont rosszul lesz, valaki meg eszméletét veszti – vagy még rosszabb történik.– Évente húsz-harminc fiatal hal meg drogfogyasztás következtében Magyarországon. Sokszor még a terjesztő sem tudja az anyag összetevőit, azt pedig pláne nem, erre ki hogyan reagál. A minőség, főleg az olcsóbb szereknél erősen kérdőjeles. A legtöbbször műtrágyából hoznak ki valamit. Az életével játszik az, aki ezeket akár csak egyszer is lenyeli – figyelmeztet a szakember. Kovács László azzal is tisztában van, hogy a veszélyeztetett fiataloknak csak az egyik felét hajtja a kíváncsiság, a másik akaratán kívül kóstol bele a szerbe.– Nagyon gyakran úgy próbálják ki a terjesztők a hatást, hogy valakinek az italába keverik az anyagot. Sajnos a szexuális bűncselekmények hátterében is nagyon gyakran ezt látjuk. Ezért is fontos, hogy buliban mindig legyen mellettünk olyan, akiben megbízunk és soha nem hagyjuk felügyelet nélkül az italunkat! – hangsúlyozza az alezredes.Nem városi legenda tehát, hogy az egyetlen pohár bortól eszméletlenné vált fiú vagy lány bűncselekmény áldozatává válik. Vagy éppen bűnelkövetővé, mert erre is van példa. Az akaratát vesztett fiatal nem is emlékszik majd, mit követett el vagy mit tettek vele.A drog soha nem lehet vagány cucc. Nincs abban semmi menő, ha valaki pisis nadrágban ébred vagy egy autó hátsó ülésén tér magához. Ne erről szóljon a nyári vakáció.