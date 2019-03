Nő a forgalombiztonság a Fertőszentmiklós-Lövő-Kőszeg összekötő úton

www.kozut.hu A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellé út felújítása indult el. Ebből Győr-Moson-Sopron megyében özel 8,8 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg európai uniós forrásból. A programról további információ elérhetőek aoldalon.

A projektet a Társaság 649 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg. A projekt keretében több mint 2 kilométeren vehetté birtokba a özlekedő a 8627-es jelű utat. A projekthez kapcsolódóan a özbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező, a Swietelsky Magyarország Kft. mintegy nettó 257,5 millió forintból valósította meg a beruházást.A Fertőszentmiklós-Lövő- őszeg összekötő út érintett szakaszának teljes örű felújítása során a kivitelező a meglévő burkolat profilmarása után 3,5 cm vastag kiegyenlítő réteget és 5 cm vastag aszfalt kopóréteget épített be. A Fő utca és a 84-es főút özött a kiemelt szegélyek átépítésre kerültek, a burkolatot 6,5 méterre szélesítetté , valamint a szegély melletti járda is átépült. Az útburkolat mellett a kapubejáró és az útcsatlakozások is új aszfaltréteget kaptak az út ingatlan határáig. A meglévő 6 méter szélességű burkolat felújításával párhuzamosan az árkokat kitisztítottá és a padkát zúzottkővel stabilizáltá . Az útépítési munkákkal egyidejűleg a lövői Kardos-ér híd is megújult.