Népszerű a pünkösdi program-hétvége Eszterházán - fotók

Pünkösdhétfőn is lesz tematikus vezetés



Június 10- én, pünkösdhétfőn vezetett rózsakerti sétára várják az Esterházy-kastélyba látogatókat. Regisztrálni szükséges az info@eszterhaza.hu email címen. A séták maximum 20 fővel és eső esetén is indulnak.



A Cziráky Margit Rózsakert minden nap 10.00-18.00 óráig látogatható 500 Ft-os belépőjegy ellenében. A kastély parkjai minden nap 8.00 órától sötétedésig szabadon látogathatók. Június 10- én, pünkösdhétfőn vezetett rózsakerti sétára várják az Esterházy-kastélyba látogatókat. Regisztrálni szükséges azemail címen. A séták maximum 20 fővel és eső esetén is indulnak.A Cziráky Margit Rózsakert minden nap 10.00-18.00 óráig látogatható 500 Ft-os belépőjegy ellenében. A kastély parkjai minden nap 8.00 órától sötétedésig szabadon látogathatók.

Benépesült a pünkösdi hétvégén a fertődi Esterházy-kastély parkja. A tervezetthez képest további csoportokat is kellett indítani az angolpark titkos életét bemutató parktúrára, amelyet Radics Ferenc kertész tartott.Az Esterházy-kastély parkja és a kapcsolódó táj - Eszterházán a Lés-erdőt is idesorolva - a barokk kertművészet legérettebb magyarországi alkotása, s egyben a barokk tájformálás európai léptékkel mérve is nagyszabású, példaértékű megjelenése – mint ilyen, idén másodszor válhatott rangos programelemévé több európai kastélypark és-kert között a nemzetközi programkínálatnak.