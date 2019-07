Nem építik be az óvóképző parkját Sopronban

„Amíg papíron van a jövő, addig sohasem késő a jelenre és az utókorra is gondolva meghagyni egy-egy kis tömbrészt belső zöldterületnek, hogy fellélegezhessenek az emberek! Minden négyzetméterért kár, amit burkolattal vagy házakkal elvesznek az élettől, főleg egy ilyen besűrűsödött városban. Azt is mondhatnánk, hogy sok nyugati példa is van már a burkolatok felbontására és növényzet telepítésére. Legyen végre Sopron zöld, virágos, egészséges város!" – írta többek között nyílt levelében a Castanea Környezetvédelmi Egyesület, hangot adva véleményének: ne legyenek beépíthetők a parkok, így az óvóképző kertje sem. Olvasatukban ugyanis a most érvényben lévő szabályozás értelmében a kert egy része az lenne.



A városháza ugyanakkor cáfolja ezt. A közgyűlés áprilisban módosította a rendeletet a Selmeci utcában létesülő korszerű orvosi rendelő kialakítása miatt.



„A módosítás célja – az engedélyt kapott épület paramétereinek figyelembevételével – a szabályozási előírások megalkotása volt" – hangsúlyozta a főépítész, Németh Gergely.



– Az orvosi rendelő területére egy új építési övezetet alkottunk, melynek határa kizárólag a Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola mögötti – jelenleg burkolt, parkolóként is használt –, a Selmeci utcáról megközelíthető, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra terjed ki. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának telkére nem, így annak zöldfelületére sem. A tervezett fejlesztés csak az említett, arra kijelölt területen valósulhat meg – közölte a szakember.