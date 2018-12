Negyven év után avattak újra intézményt Ágfalván

Ágfalván szerkezet-készen áll egy olyan közösségi ház, amelyben helyet kapott a száz négyzetméteres mini bölcsőde.Az átadáson Barcza Attila országgyűlési képviselő – aki szorosan kötődik a faluhoz, élete első munkahelye az ágfalvi iskolában volt – köszöntőjében hangoztatta: a település átfogó fejlesztési koncepciója elnyerte a kormány támogatását. Az iskola félmilliárd forintos fejlesztése mellett a most átadott új bölcsőde létrehozását is negyvenmillió forinttal segítették.– Ágfalván negyven évvel ezelőtt épült utoljára új intézményt. A mostani mini, kétcsoportos bölcsőde tizennégy gyermeket fogad. A beüzemelés várhatóan január közepén lezajlik – részletezte az átadón Pék Zsuzsanna.A polgármester kifejtette: az új, kétszer kétszázhetven hasznos alapterületű sokfunkciós épület első üteme, a bölcsőde létrehozása után az iskola új konyhája és étkezője következik, míg a tetőtérben akár konferenciáknak is otthont adó közösségi helyiséget és könyvtárat létesítenek. A harmadik ütemben a bölcsőde melletti régi napközis épület elbontása, a helyén parkolók kialakítása szerepel. Az új épület eddig 130 millió forintba került, a beruházás folytatódik.Az átadási ünnepséget Varga Jázmin ötödikes diák szavalattal színesítette, s az iskola – nem teljes – énekkara is fellépett. Műsorukat Csernus Gáborné iskolaigazgató gitárjátékkal kísérte. Az épületet Németh Antal plébános áldotta meg.