Nagylózs - Kikérték maguknak az elismerést

„Gratulálunk a csapatnak a mesterien kidolgozott, összefogott játékhoz! A nézők szemtanúi lehettek egy tökéletesen együtt mozgó csapatjátéknak, ahol a tempó és a ritmus, a megszólalások mind a helyükön voltak. A tökéletes részletességgel kidolgozott, humoros karakterek felejthetetlen pillanatokat szereztek a közönségnek, nem véletlenül jutalmazták a csoportot többször nyílt színi tapssal. „Nagylózs boldog lehet, hogy ilyen csodás és lelkes színjátszó csoportja van!" – áll azon az oklevélen, amit Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója és Szabó Ágnes, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke látott el kézjegyével. Ennél szebb méltatást nem is álmodhatott magának a színjátszó kör, amelynek tagjai Győr-Moson-Sopron megyét képviselték a Pajtaszínházi Szemlén.



– Tavaly alakult a csapat, a Kodály-programra készültünk az Én elmentem a vásárba... című jelenettel. Olyan jól sikerült, hogy bekerültünk a Pajtaszínházi Szemlébe, ahol a megyét képviselhettük a Nemzeti Színházban, a „Kikérem magának!" című parasztkomédiával. Nagy izgalommal vártuk a fellépést, de végül minden nagyon jól, várakozáson felül sikerült – mesél a fellépés hátteréről Rákóczi Lászlóné, a tizenöt tagú csoport vezetője.



– Az Ügyesen Egyesület és a Sport Klub ifjú focistáiból alakult NagylózsiKumm színjátszó csoport ismeretlen szerző és saját ötletek alapján adta elő a Kikérem magának! című félórás komédiát – egészíti ki az információkat Takács Sándor, a Sport Klub elnöke. A csoportot szakmai mentor is segítette Marosszéki Tamás, a soproni Petőfi Színház színművészének személyében, a díszlet Burus-Négyesi Rita és Fülöp Máté munkája, a koreográfus Joó Regina volt. A darabot közös ötletekkel alakították.



– A történet alapját a mentor által ajánlott menyasszonykikérés adta, melyet helyi ha-

gyományokkal színesítettünk. Nagylózson még mindig szokás a lányos házaknál a menyasszony és a pintbor kikérése, aminek tréfás momentumait is beleszőttük ebbe a népszínműbe – tudtuk meg Rákóczi Lászlónétól.

A nagylózsi csoportot egyébként sokan elkísérték a faluból a fővárosi fellépésre: két busz teljesen megtelt a „szurkolókkal".