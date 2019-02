Nagycenk építkezik - Megújul az óvoda, lesz bölcsi és új a tűzoltóőrs is

Csorba János polgármester büszkén mutatta a színvonalas tűzoltóőrsöt. Még egy kis múzeum is helyet kapott az épületben. Fotó: Magasi

Beruházás



28 millió forintot nyert a nagycenki önkormányzat az egészségház felújítására, ehhez hétmillió forint önerőt tettek hozzá. Hamarosan újra itt rendelhet a doktornő.

– Folytatjuk a beruházásokat, nálunk most mindig építkezés van – mondja Csorba János, Nagycenk polgármestere, és sorolja:– Az óvoda teljes felújítására kilencvenhatmillió forintot nyertünk, de hozzá kellett tennünk még harmincat, hogy igazán szép és jó legyen. A mellette lévő régi gazdasági épület felhasználásával nyolc kisgyerek nappali ellátására minibölcsődét építünk, április elsején nyitunk. Erre tízmilliós támogatásunk volt, másik tízzel kellett kiegészíteni. Tavaly a kiváló tűzoltó-egyesületünk is új őrsöt kapott. Sokkal jobb helyen, háromállásos, színvonalas épületet alakítottunk ki számukra, összesen harmincötmillió forintot költöttünk rá. Még tűzoltómúzeumunk is lesz itt az évek során összegyűjtött relikviákból – mondja büszkén a polgármester, s még mindig tudja folytatni.– Az egészségház felújítása is folyamatban van, erre huszonnyolcmillió forintot nyertünk egy minisztériumi pályázaton, hétmilliót tettünk hozzá saját erőből. Még néhány hét és újra itt rendelhet a doktornő, várhatja a gyerekeket és szüleiket a védőnő. Idén önerős beruházásaink is lesznek, szeretnénk a temetőt rendbe tenni, ahol a ravatalozó kap egy előtetőt és térköves utat is építünk. Harmincmillió forintot tettünk félre erre afeladatra. Negyvenötmillióból pedig a lakóparkunk útjainak építését folytatjuk – zárta Csorba János.A nagycenki önkormányzat az elmúlt években maradéktalanul értékesítette az új lakóparkban kimért telkeket, ebből a bevételből tudja finanszírozni önerős beruházásait is. Több száz család költözött a faluba, a falu vezetésének most már kétezer-háromszáz főhöz kell alakítania Nagycenk intézményrendszerét.