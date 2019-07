Most kapják vissza a soproniak a Fertőt

– Vannak olyan ellenzékiek, akik a Fertő-part kiemelt üdülőövezetének komoly fejlesztésével összefüggésben valótlan állításokkal hozakodnak elő. Azt mondják például, hogy „elveszik a soproniaktól a Fertő-partot". A kormány támogatásával éppen hogy most adjuk vissza a soproniaknak azt, ami eddig nem lehetett az övék. Mert mit láthattunk eddig a Fertő tóból, ha nem akartunk strandbelépőt váltani? Szinte semmit, a szabadidő eltöltésére kevésbé volt alkalmas a part – fogalmazott Barcza Attila.



– A fejlesztés után megvalósulnak a közösségi sportolás, aktív kikapcsolódás feltételei. Családok, kerékpáros turisták, idősek és fiatalok a XXI. századnak megfelelő körülmények között élvezhetik a Fertő tó környezetét. Játszóterek, strandfoci- és röplabdapályák, sétányok, parkok, új csónak- és vitorláskikötők, ökocentrum, kültéri medencék sora alkot majd egy nagy családbarát övezetet, ahová felüdülés céljából örömmel látogathatnak ki az emberek. A jelenlegi Fertő- strand hathektárnyi területe helyett közel hatvan hektár természeti terület lesz látogatható.



– „Az ellenzék visszautasítja a lebetonozást" – ez a tájékozatlanság a hazugság rosszindulatú kategóriájába tartozik, ugyanis a fejlesztési terület szinte teljes egészében zöld, parkosított, természetes térség lesz, sokkal több fát ültetnek, mint amennyi korábban volt. Csak a legszükségesebb helyszíneken találkozhatunk majd térkő burkolattal. Így például a fogadótér, a parkolóterület nem lehet a mostanihoz hasonló elhanyagolt, gidres-gödrös, poros rész. Nyilvánvaló, hogy meg kell teremteni a kulturált parkolás feltételeit a mostani helyett – emelte ki Barcza Attila, aki szerint az említett ellenzékiek tudatosan csúsztatnak és összemosnak fogalmakat.



– A Fertő–Hanság Nemzeti Park, a Fertő tó és a fejlesztési terület nem ugyanaz. Ugyanis a fejlesztési terület eddig is vízi telepként működött. Most megteremtjük a XXI. századi színvonalát, mégpedig a környezetvédelmi kérdések maximális figyelembevételével. A tervek a szükséges környezetvédelmi és vízügyi engedélyek birtokában, az osztrák szervekkel egyeztetve készültek és lettek elfogadva. A nemzeti parkkal folyamatos konzultációk jellemezték az előkészületi munkákat és lezajlottak a nyílt társadalmi egyeztetések is.



– Az élővilág, amit most egyes politikusok „féltenek", nem szerette, csak eltűrte a veszélyes hulladéktól agyonterhelt nádast. Ez a helyzet alapjaiban változik meg. A szeméttel teli, szennyezett, elhanyagolt nádas helyén fás ökopark születik, madármeg­figyelő tóval és a nádasban kialakított lagúnarendszerrel. Nem lesz tehát természetkárosítás a Fertő-parton, de olyan áldatlan állapotok sem, amelyek korábban sajnálatos módon jellemezték a tó környékét. Összegezve úgy tűnik, egyes politikai szereplők a hazugságoktól sem riadnak vissza, hogy felhívják magukra a közösségi média figyelmét, valótlanságot állítva a Fertő-part jövőjével kapcsolatban. A fejlesztés ellen egyetlenegy, magát környezettudatos és hiteles politikusnak valló személy sem ágálhat. Hiszen az átfogó Fertő-parti előrelépés minden soproni és környékbeli érdeke – húzta alá Barcza Attila.