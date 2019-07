Modern ágyak az otthonban

– Szakmai tapasztalatcsere céljából két éve vettük fel a kapcsolatot a bécsi érsekségi idősek otthonával. Az intézmény vezetője, Claudiu Suditu nemrég felajánlotta a jó állapotú elektromos betegágyaikat, mivel azokat az osztrák Caritas néhány év után rendre lecseréli. Így került a Balfi úti Idősek Otthonába száznegyven darab speciális elektromos ágy, amelynek fej- és lábrésze, továbbá a magassága is külön-külön állítható. Mindez javítja a lakóink életminőségét és megkönnyíti az ápolóink munkáját – részletezte Gaálné Szabó Edith, a Balfi úti Idősek Otthonának intézetvezetője. – Az adomány értéke – a használatból eredő értékcsökkenést is figyelembe véve – jóval meghaladja a 10 millió forintot, mert egy újonnan beszerezhető elektromos ágy ára 125 ezer forinttól kezdődik. Egy másik, anonimitásához ragaszkodó, határ menti osztrák intézménytől pedig nyolcvan darab karfás, könnyen tisztítható faszéket és tizenkét asztalt kaptunk ajándékba. Mindkét felajánlást hálásan köszönjük.– A soproni önkormányzat is mindent megtesz annak érdekében, hogy javuljanak lakóink életkörülményei. Jelenleg is zajlanak például a lakószobákban a kábeltévé-bekötések, így széles programkínálatból válogathatnak majd lakóink – vette át a szót Deákné Németh Mária vezető ápoló. – Köszönet illeti mindazon soproni jótevőinket is, akik járókereteket, tolószékeket, fürdőszobai emelőket és más eszközöket ajándékoznak nekünk. Ki kell emelnünk Böcskei Győző atya, a Szent István-templom plébánosa közbenjárását is, aki a perselypénzből és a hívek felajánlásaiból felújíttatta intézményünk kápolnáját, amely szintén fontos lakóinknak.