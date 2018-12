Mindene odalett a családnak Fertőszentmiklóson

A Németh házaspárnak elölről, a nulláról kell kezdenie...

Ha támogatást adna vagy kérne



Egész életük, egészségük ráment a tíz éve felvett svájci frankos hitelre. Rendszeresen törlesztettek, de nem győzték a többszörösére emelkedett részleteket.– Mindenünk odalett, mindenünk – mondja összetörten Németh Tamás. – Pedig mindent megpróbáltunk. Dolgozunk mindketten, még pluszmunkákat is vállaltunk, de tíz év után is a többszörösét kellene visszafizetni a kölcsönnek. Viszi a bank az otthonunkat, mi meg megyünk albérletbe.Felesége, Némethné Fejes Márta könnyeit törli a félig már kiürített lakásban. – A konyhaszekrényt a fiunknak adom, az a szörnyű, hogy csak ezt tudom adni az egyetlen gyermekünknek – tör fel a zokogás az asszonyból. A Jóakarat százötvenezer forintja a házukat nem adhatja vissza, abban viszont nagy segítségükre lesz, hogy legalább az albérletet ki tudják fizetni és az év első hónapjaiban biztonságban kezdhetik el új életüket.