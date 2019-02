Milliárdokból fejlesztik a Fertő tavat és környékét - látványtervek

– A Fertő tavi fejlesztés több évtizedes lemaradást pótolva teljesen újjávarázsolja a tó partjának hazai szakaszát – mondta a Kisalföld érdeklődésére Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója. – A több tízmilliárd forint értékű projekt hazai költségvetési forrásból valósul meg, jelenleg az ország legnagyobb turisztikai beruházásának számít. Az egyetlen látogatható magyarországi partszakasz lehetőségei ugyanis jelenleg jelentősen elmaradnak a szomszédos osztrák strandok és kikötők lehetőségeitől. Ezen kíván változtatni a 2021-ig megvalósuló fejlesztés. A munkálatok az elmúlt év decemberében a terület előkészítésével kezdődtek, s jelenleg is dolgoznak, egészen március 15-ig.A vezérigazgató arról is tájékoztatott, hogy naprakészen tartják a kapcsolatot a Fertő–Hanság Nemzeti Park szakembereivel. A megyei kormányhivatal természetvédelmi hatósága is tartott ellenőrzést, s megállapították, hogy minden az előírásoknak megfelelően történik.– A munkaterületet természetesen védjük, hiszen balesetveszélyes, de igyekszünk biztosítani, ha korlátozottan is, a partszakasz látogatását – folytatta Kárpáti Béla. –Köszönjük a lakosság türelmét és megértését. Fontos, hogy a horgászokkal, a hajóstársaságok képviselőivel és a vitorlássport kedvelőivel is rendszeres az információcsere. A közeljövőben is egyeztetünk az aktuális helyzetről. Keressük a lehetőségét, hogy esetleg a tavaszi hónapokban és a nyár elején – a munkálatoktól függően – ki-ki hódolhasson a szenvedélyének. 2020-ig megépül a központi fogadótér, egy interaktív, a Sopron–Fertő térséget bemutató kiállítótér és szolgáltatóház. Fejlesztjük a strandot, a vitorlás- és csónakkikötőt, épül egy kemping és sportközpont a hozzá tartozó sportpályákkal.Korszerű közműhálózat lesz, gyalogos- és vegyes forgalmú útvonalak és új zöldfelületek létesülnek buszfordulóval és buszparkolóval. A kor igényeinek megfelelő üzemi és személyi kikötő épül a szükséges létesítményekkel, amely a Fertő egyik legnépszerűbb programját, a sétahajózást teszi még komfortosabbá. Megvalósul az ökoturisztikai látogatóközpont, amelynek célja a természeti értékek bemutatása, az interaktív kalandélmény átélése – mindez egy kapcsolódó vízi és szárazföldi tanösvényhálózattal és lagúnarendszerrel, vitorláskikötővel, valamint egy szállodával.Mint megtudtuk, a fejlesztés része a területre bevezető bekötőút korszerűsítése is. A megnövekedett kerékpáros- és gyalogosforgalom kiszolgálása érdekében biztonságos kerékpár- és gyalogossáv áll majd a turisták rendelkezésére. A Fertő tó igazi horgászparadicsommá is válik, az új strandot és kikötőt fizikailag is bekötik a tó körüli kerékpárútba. Ugyancsak a fejlesztéssel összhangban a térségben több kerékpárosutat is felújítanak és kiépítenek, mint például a Sopron–Fertőrákos útszakaszt. A strand területén az elmúlt tizenöt-húsz évben a víz erősen eliszaposodott, ezért a Fertő tó hazai medencéje strandolásra csak mérsékelten volt megfelelő. A fejlesztésnek köszönhetően a Fertő tó a jövőben remek strandolási lehetőségeket kínál majd. A fejlesztés része a mederkotrás, építenek szabadtéri medencéket és vízi élményjátszóteret a gyermekek részére.