Megújult és bővült az ovi Röjtökmuzsajon

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2017.08.01. napjától 2019.02.28. napjáig Európai Uniós forrásból, valamint saját forrásból finanszírozott projektet hajtott végre. A projekt teljes költségvetése 38 992 796 Ft, melyből 24 172 012 Ft Európai Uniós támogatásból származik. A projekt azonosítószáma TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00010, címe: "ESÉLY - avagy a korszerű családmodell segítése óvodafejlesztéssel Röjtökmuzsajon"



A projekt megvalósításával két szolgáltatáshiányos kisközség, Röjtökmuzsaj és Ebergőc lakosságát ellátó, óvodai ellátást biztosító szolgáltatásunkat, a már elavult, rossz állapotban lévő óvodánkat infrastrukturális és eszközellátás fejlesztéssel, a lakossági igényeknek, jogszabályi feltételeknek és napjainkban elvárható technikai fejlettségi szintnek is megfelelő intézménnyé sikerült fejleszteni.



A fejlesztés során külön figyelmet fordítottunk az akadálymentesítésre és az energetikai korszerűsítésre is. Mindezek figyelembe vételével az óvoda fejlesztése során 91,42 m2 területű óvoda rész felújításra került, mely 11,85 m2 nagyságú területtel került kibővítésre biztosítva a gyermekek kényelmes öltözését, szülőktől történő elköszönését. A belső felújítások, bővítések mellett a külső tér is megújult 28,44 m2 nagyságú területen.



Az óvoda felszereltségét összesen 14 féle és 78 db eszköz beszerzésével tettük teljessé, melyek a meglévő eszközökkel teljessé teszik az óvodai nevelést.