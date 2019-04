Megnyitották az ideiglenes parkolót Sopronban - Mutatjuk, hogy parkolhat

Simon István alpolgármester hozzátette, a plazánál és az inkubátorháznál is kialakítanak parkolót az év második felében.– Mint ismeretes, az Árpád utcában parkolóházat építünk. A régészeti feltárások véget értek, a leletek miatt a létesítmény áttervezésére volt szükség. Jelenleg a létrehozás versenyeztetése zajlik. A kivitelező kiválasztása, illetve a beruházás elkezdése idejéig közel másfélszáz autónak helyet adó, murvával borított ideiglenes parkolót alakítottunk ki, amelyet a lakosság hétfőtől igénybe vehetett – részletezte Simon István alpolgármester. – Ezzel is a helyiek és a hozzánk látogató turisták parkolási gondjain kívánunk enyhíteni. A parkoló a kettes zóna besorolási övezetbe tartozik, óránkénti díja 315 forint.Az alpolgármester arról is szólt, hogy a plazánál önkormányzati területen mintegy háromszáz autó, míg az inkubátorháznál kétszáz gépkocsi számára készítenek murvás parkolót. Ezeket az év második felében fogják átadni.

Korábban írtuk:

Április első napjától fizetős parkoló (II. díjzóna) besorolással vehető igénybe a terület a grafikán is látható elrendezéssel. A soproni polgármesteri hivatal pénteki közleménye szerint cél, hogy a régészeti eljárás lezárulta és a kivitelezés megkezdése közötti időszakban könnyítsenek a belváros parkolási nehézségein.