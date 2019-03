Megnyitják az autósok előtt az Árpád utcai parkolót Sopronban

Fodor Tamás polgármester bejelentette, ideiglenesen újra megnyitják az Árpád utcai parkolót.

A parkolóház jelentősen megváltoztatja majd az utcaképet, s talán enyhít az autósok gondjain.

3000 négyzetméter

A feltárás 2017-ben kezdődött a területen, s csaknem másfél éven át tartott. Több mint negyven, főleg római korból származó falmaradványt és egy második világháborús kényszertemetőt tártak fel a régészek. Mára megtörtént a mintegy háromezer négyzetméternyi föld rétegenkénti visszatöltése és tömörítése.

– A parkolóház meg fog épülni! – hangsúlyozta Fodor Tamás polgármester tegnap az Árpád utcában tartott sajtótájékoztatón, utalva arra a szóbeszédre, hogy a beruházás elmarad. Erről nincs szó. A helyzet az, hogy a kivitelezést kötelezően megelőző régészeti feltárások olyan római falmaradványokat találtak négy méter mélyen, amiket a hatósági döntés szerint meg kell őrizni.Visszatemették ugyan az egykori Scarbantia maradványait, a parkolóházat ugyanakkor át kellett terveztetni úgy, hogy az építményt tartó cölöpök ne sértsék az ókori falakat.– Ez megdrágította a beruházást, csak a régészet százmillió forintba került és le is lassította. Újabb engedélyeztetési eljárást is le kellett folytatni, mindezek után most tartunk ott, hogy a közbeszerzés folyamatban van. A Műszaki Egyetem elvégezte közben a földrengés vizsgálatokat is – tájékoztatott a helyzetről a polgármester. A legfontosabbal folytatta:– Ismerve a városban közlekedők parkolási gondjait, úgy döntöttünk, hogy a kivitelezés megkezdéséig ideiglenesen megnyitjuk az Árpád utcai parkolót. Murvával szórjuk le az egész területet, március végén meg is nyílik az autósok előtt. Még ki kell dolgozni a részleteket, többek között a méltányos díjakat – mondta el Fodor Tamás.Megkérdeztük, optimális esetben mikor kezdődhet a beruházás. A polgármester szerint három-négy hónap biztosan kell a közbeszerzéshez, de számolni kell azzal is, ha nem jelentkezik kivitelező. Az ismételt eljárás miatt – kevésbé ideális esetben – sokkal tovább is maradhat az ideiglenes megoldás.Amit egyébként az is indokol, hogy időközben megkezdődhet a Kisvárkerület felújítása, ami a másik nagy parkolót is érinti. Ott a kivitelezőnek úgy kell majd megoldania a feladatait, hogy közben a parkolókapacitásnak minimum a felét folyamatosan biztosítania kell.