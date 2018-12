Megnyílt Borsodi Zsuzsa kiállítása Sopronbánfalván - fotók

Borsodi Zsuzsa kerámiái – a közismert, csipkemintás női alakokat formázó kisplasztikák, az elvont formavilágú alkotások, a fali kerámia-képek – mellett rajzait, grafikáit is láthatja a közönség, továbbá egy egészen újszerű technikával készített, színes, képi ábrázolást felelevenítő kerámia-dombormű.páros is látható a kiállításon.A művész különleges adottsága, hogy az anyag és gondolat közötti átjárást érzi, éli és ezt a folyosót számunkra is megnyitja, megteremti. Borsodi Zsuzsa agyagot formáz, zománccal fed, éget hatalmas hőfokon – és mindeközben „fogalmaz". Fogalmakkal, elvont gondolatisággal, üzenettel, érzelemmel ruházza fel tárgyait, amelyek élővé, „lényekké" válnak – fogalmazott a kiállításmegnyitón Tóth Éva, újságíró, az Eszterháza Központ kommunikációs igazgatója.Borsodi Zsuzsa rajzainak elemzését Sulyok Gabriella, Munkácsy-díjas grafikusművész elismerő véleményét idézve tette meg.„Számomra külön bizonyíték, hogy jó rajzolás nélkül kerámiát sem lehetne fogalmazni." –írta Sulyok Gabriella 2017-ben Borsodi Zsuzsa vendégkönyvébe.Így, a rajz perspektívájából történő együttszemlélése Borsodi Zsuzsa kerámiáinak hitelesítése mindannak, ahogyan a költészettel rokon forma-, motívum-világa, megszemélyesítései, vagy éppen elvonatkoztatásai: mind a jóra való törekvés jelei – tette hozzá Tóth Éva.Az adventi koszorú első gyertyájának fényénél Fodor Gábor fuvolaművész muzsikája, majd a Collegium Musicum Jaurinense kórus éneke teremtett meghitt hangulatot.A kiállítás január 20-áig tekinthető meg a Bánfalvi Kolostorban.