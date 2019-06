Megérkeztek a világsztárok a SopronDrumra

Az Incognito együttes fergeteges, nézőket táncoltató péntek esti barlangszínházi bulija és Dennis Chambers dobos géniusz magas színvonalú workshopja jelezte, megérkeztek a zenészcsillagok a második SopronDrumra.Európában egyedülálló az, hogy egy ütős fesztivál keretében a meghívott világsztárok és a hozzájuk csatlakozó nemzetközi hírű zenészek, oktatók nem csak muzsikálnak, hanem kurzusokat is tartanak a Sopronba érkező magyar és külföldi középiskolásoknak, egyetemista művészeti hallgatóknak, tanároknak, a műfaj iránt érdeklődőknek, s a nagyközönségnek is.Az Amadinda az elmúlt évtizedekben négy kontinens 35 országában lépett fel, s először játszanak Fertőrákoson.Michael Schack az elektromos dobolás legelismertebb képviselője osztja meg tudását egy a workshopon a fiatalokkal. Michael Schack ezen kívül Andrew J-vel koncertet tart június 15-én a soproni Liszt Ferenc Kulturális Központban.Ugyancsak ott lépnek fel a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium Ütőtanszakának és a XIII. Országos Ütőhangszeres versenynek győztesei június 16-án.Ezen a napon "Magyar legendák" címmel a hazai jazz és rock-dobolás ikonjai, Solti János és Kőszegi Imre tartanak bemutatót a Soproni Petőfi Színházban. Utánuk pedig a Liszt központban a Budapest Ragtime Band muzsikál a közönségnek.este nyolckor a Fertőrákosi Barlangszínházban.A világ egyik legjobb női basszusgitárosa játszott Prince zenekarával, Dave Stewartal az Eurythmics-ből, énekel, zenét szerez, progresszivitása, ereje határtalan. A funk Lady Gagájának és „női Lenny Kravitz", is hívják.A fergeteges bulin koncertet ad zenekarával, valamint a két másik sztárral, Dennis Chambers-szel és Tommy Campbellel. Ők ketten a világ jazz életének kiemelkedő dobosai, hangszereik géniuszai, s hosszú pályafutásuk alatt először világszenzációként közösen lépnek színpadra Fertőrákoson. Ez műfajtörténeti pillanat is egyben.A fesztivál klasszikus zenei csillaga az amerikai Ithaca College professzora, zeneszerzője. Munkássága elismeréseként az amerikai ütőhangszeres társaság, a Percussive Arts Society 2012-ben ünnepélyes keretek között beválasztotta a Hall of Fame-be, a hírességek csarnokába. Most három napig Sopronban tőle tanulhatnak a fiatalok marimbázni.- Az mindig öröm, ha ilyen szintű világsztárokat láthatunk vendégül a műfajon belüli sokszínűség jegyében. Ezek a koncertek és a személyes találkozások maradandó élményt nyújtanak a résztvevőknek, hiszen közvetlenül részesülnek azokból a hihetetlen zenei energiából és tehetségből, amivel a meghívott művészek rendelkeznek. Ez pedig egy életre szóló élményt és inspirációt adhatnak az érdeklődőknek, s persze a közönségnek is - mondta a fesztivál ötletgazdája és a SopronDrum művészeti vezetője Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész, aki hozzáfűzte: a fesztiválon belüli változatosságra, a műfaji nyitottságra törekedtek, hogy minden korosztályt meg tudjanak szólítani.