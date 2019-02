Még van néhány nap, hogy begyűjtse a soproniak zsetonjait a Paddy SE

Az egészséges testmozgás népszerűsítése fontos feladat az egyesület életében.

A márciusi Szent Patrik-futást már szervezi a Paddy SE, sőt, a nyári éjszakai félmaraton és az adventi időszakra tervezett Mikulás-futás előkészületei is tartanak. Emellett pedig az egyre nagyobbra duzzadó floorball utánpótlásképzésére is hangsúlyt fektet az egyesület.A negyedik Szent Patrik jótékonysági rendezvény március 24-én lesz. A korábban futóeseményként indult rendezvényhez már a túrázók, sétálók is csatlakozhatnak, illetve a Rotary Club Sopronnal közösen egészségnapot is tartanak. Az egyesület a sport mellett a jótékonykodásról is híres; az elmúlt években rászoruló családoknak segítettek és a kórház gyermekosztályát is támogatták.A Szent Patrik-futásra idén is az egyesület netes oldalán lehet jelentkezni (paddy.hu). A futók vagy a sétálók ezúttal egy olyan soproni családot támogatnak részvételükkel, akiknek gyermeke súlyos betegségben szenved, az ellátása pedig csak nagyon nehezen oldható meg.