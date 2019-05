Magyarok és osztrákok együtt ünnepelték az egységes nemzeti park jubileumát Fertőújlakon - fotók

– A Fertő tó és környéke önálló egységes tájegység, még ha van magyar és osztrák oldala is. Világörökségi terület és az UNESCO Nemzetközi Bioszféra Rezervátum Hálózat része. Napjainkban magyar és osztrák oldalon közös kerékpárút, látogatóközpontok sora, madár-megfigyelő állomások, tanösvények segítik a több százezer turista élményszerzését – hangoztatta Nagy István agrárminiszter a Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park 25 éves jubileumi ünnepségén Fertőújlakon. A miniszter dicsérőleg szólt arról a közös munkáról, amely a Fertő és a Hanság biológiai sokféleségének megőrzését, gyarapítását, a helyben élők boldogulását, egyszersmind a turizmust szolgálja. A nemzeti park fejlesztésére a magyar kormány több mint tízmilliárd forint hazai és uniós forrást biztosított az elmúlt negyed évszázad során.Az ünnepség résztvevőit Papp Gyula, Sarród polgármestere is üdvözölte, aki a nemzeti park Sarród, Fertőújlak és Nyárliget életében betöltött fontos szerepéről beszélt. Kulcsárné Roth Matthaea és Johannes Ehrenfeldner nemzeti parki igazgatók méltatták azokat az évtizedekkel ezelőtti kezdeményezéseket, amelyek határon átnyúló sikereként megvalósulhatott az egységes nemzeti park osztrák és magyar igazgatósága. Azóta is gyümölcsöző az együttműködés. A magyar oldal alapító igazgatója, dr. Kárpáti László levélben üdvözölte a jelenlévőket, s mint kifejtette: büszkeség töltheti el a zöld értékeket teremtő közös nemzeti parkot, hogy kiérdemelte a világörökségi rangot. Az osztrák rész első direktora, Kurt Kirchberger rámutatott: a 25 év során sikerült elérni a célt, hogy a Fertő és a Hanság két oldalán élőkben határon átnyúló közös haza és közös természeti érték fogalma alakuljon ki.– A huszonöt év ökoturisztikai és környezetnevelési sikerei bizonyítják, a közös nemzeti park kiállta az idők próbáját – ezt már Barcza Attila soproni országgyűlési képviselő mondta köszöntőjében.