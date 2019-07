Mágnessel pecáznak - Magyarországon is terjedőben a horgászat új formája

A soproni eset óta még inkább lázban tartja a mágneshorgászat a pecásokat, akik egyelőre nincsenek sokan, a közvélemény pedig még csak most kezdi megismerni a furcsa hobbit.

– Három éve kezdtük el, Magyarországon akkor még egyáltalán nem volt ismert a mágnespeca, így külföldi oldalakról szereztük az információkat – meséli Kovács Erik, aki barátjával, Vinczellér Dáviddal az elsők között kezdte meghonosítani a rendhagyó horgászatot. A szigetszentmiklósi férfi a közösségi megosztón is vezet egy csoportot, általában csatlakoznak is azok, akiket érdekel ez a tevékenység.

Kovács Erik és Vinczellér Dávid három éve járják a tavakat speciális mágneseikkel.

– Közel hatvan aktív mágneshorgász lehet az országban, de felmérésünk szerint három-négyezer embernek is lehet a birtokában az ehhez szükséges speciális mágnes. Ez egy másfél kilós mágnes vastokban, s képes akár négyszáz kilós fémet is megfogni. Az alapszett már nyolcezer forintért beszerezhető, egy profibb harmincötezer forint – mondja Kovács Erik, aki az elmúlt három évben rengeteg fémtárgyat horgászott ki a különböző tavakból, folyókból. Fogásainak hetven százaléka szemét, de húzott már ki kukát, bicskát, horgászbotokat, kerékpárokat és három pisztolyt is. Az értékesebb zsákmányt le kell adniuk a rendőrségnek, de ha bebizonyosodik, hogy nem bűncselekményből származik a tárgy, a gazdája pedig harminc napon belül nem jelentkezik, a pecásé lehet a fogás.