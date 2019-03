M85: újabb szakaszok, alagút a Bécsi-domb alatt Sopronnál

Sokan várják már, hogy kényelmesebb, négysávos úton haladhassanak. Fotó: Magasi

A régen várt és a régió fejlődése szempontjából fontos M85-ös gyorsforgalmi út Csornától Sopronig tartó négy szakaszát már gőzerővel építik. Mint már betéve tudhatják mindazok, akik nagyon várják a négysávos utat, az első szakasz az endrédmajori csomópontig ér, a második innen húz tovább Nagylózsig, a harmadik az úgynevezett Sopron, keleti szakasz a Nagycenki Üzemmérnökséggel, a negyedik pedig a Sopron, kelet–Fertőrákos csomópont közötti rész. Ezek kivitelezése párhuzamosan történik, s a látványos építkezést látjuk a régióban több helyen is. A befejezést 2020 végére ígérik, s ez már csaknem kőbe vésett dátum a kivitelezők szerint.Ezzel azonban a gyorsforgalmi nem jut el a határig, addig még két szakaszt kell a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (NIF) koordinálnia. Hideg András kommunikációs igazgató a Kisalföldet arról tájékoztatta, az ötödik szakaszra beérkezett kivitelezői ajánlatok bírálata befejeződött, a szerződéskötésre várhatóan a második negyedévben kerül sor.Ez lesz a legnehezebb, csaknem négy kilométeres szakasz, ami a fertőrákosi csomóponttól indul. Ebben a „csomagban" van a 780 méter hosszú, bányászati technológiával készülő alagút építése, valamint az Ágfalvára vezető úthoz csatlakozó úgynevezett északnyugati összekötő is.A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a területszerzési munkák és a régészeti próbafeltárások is elkezdődtek már.S ezzel sem lesz vége a hatalmas beruházásnak, készül egy hatodik, 2,4 kilométer hosszú szakasza is. Az ötödik résznél ugyanis ideiglenesen a Bécsi úti határhoz vezető, most is használt négysávos útra vezetik rá a gyorsforgalmit.– A hatodik szakaszra az engedélyezési tervek 2017-ben a többivel együtt szintén elkészültek, de engedélyezésre már nem lehetett beadni az osztrák oldali rész nyomvonalának és csatlakozási pontjának bizonytalanságai miatt – indokolt a NIF.Vagyis a határig tartó utolsó rész csak akkor tud megépülni, ha az osztrák és a magyar állam megegyezik, hol lesz pontosan a két ország gyorsforgalmi útjának találkozása és a határátkelő. Addig is tudni lehet, hogy a tervek készek a határ, valamint más rendészeti, ellenőrzési funkcióval is rendelkezdő komplex pihenőhely s az ehhez szükséges kibővített tehergépjármű-parkoló létesítéséhez.