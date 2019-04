M85 - Defekt, betört szélvédő: a NIF Zrt. szerint ekkora beruházás okozhat kisebb fennakadásokat

Az M85-ös utat építő cég március 20-án este a Kópháza–Harka közti útszakaszon vízelvezető árok nyomvonalában fektetett csöveket és emiatt át kellett vágniuk az utat is. Előző délután Kópházáról tartottam Harka felé, akkor még semmi jele nem volt a munkának. Másnap reggel 6.45 körül újra ezen a szakaszon mentem Kópháza felé. Az úton semmilyen jelzés, tábla nem jelezte az útlezárást vagy változást. Egyszer csak észrevettem, hogy a burkolat hiányzik az átvágás miatt. Biztonsági okokból nem fékeztem és áthajtottam az otthagyott gödrön. Azonnal defektet kaptam. A felni is megsérült. Jó órás késéssel értem be dolgozni

– írta levelében lapunknak Molnár Ferenc.Nem volt egyedül aznap a problémával, többen is defektet kaptak az úton. Olvasónk a nagyon várt M85 gyorsforgalmi út árnyoldalának nevezte az esetet, amire minden közlekedőnek fel kell készülnie.Hiába minden óvintézkedés, a szélvédőre verődő kő, a karosszériát megkarcoló murva, a porfelhő, néha egy gödör bizony kivédhetetlen egy ekkora építkezésnél.



A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező DS Konzorcium mindent megtesz azért, hogy az M85-ös építése a lakók és a közlekedők számára a lehető legkisebb terhet jelentse

Az M85-ös gyorsforgalmi építése hatalmas munka, előfordulhatnak problémák. A bejelentett károkat kivizsgálják és ha jogos, megtérítik. Fotó: M. D.

A kivitelező elérhetősége

DS Konzorcium Információs Iroda, Sopron, Győri út 36., e-mail-cím: DS Konzorcium Információs Iroda, Sopron, Győri út 36., e-mail-cím: info@dskonzorcium.com

– reagált az olvasói panaszra Hideg András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kommunikációs igazgatója. – Ilyen volumenű kivitelezés esetén azonban számítani lehet arra, hogy az utakat időnként keresztező gépek és teherautók kisebb fennakadásokat okoznak.Ezeknél a közúti beavatkozásoknál az érvényes engedélyek és a közútkezelői hozzájárulások szerint jelzőtáblákat kell kihelyezni. Amennyiben az építkezés közvetlen környezetében, illetve a munkálatok miatt valaki esetlegesen kárt szenved, akkor ebben az ügyben a kivitelező DS Konzorcium az illetékes. Ilyen esetekben a károsultnak egyértelműen bizonyítania kell a kárt, annak okát, illetve a károkozást. Minden körülményt fel kell jegyezni és fotókkal, lehetőség szerint videóval, tanúkkal kell igazolni a károkozást. Ilyen közlekedési helyzetben kárbejelentő lapot kell szabályszerűen kitölteni – adott gyakorlati útbaigazítást is az igazgató. A DS Konzorcium a hozzá írásban bejelentett, igazolt káreseményeket minden esetben kivizsgálja, az eredményről értesíti a bejelentőt és jogos kárigény esetén az elszenvedett kárt megtéríti.