M85-ös fejlemények - Földhalmok és erdőirtások jelzik a munkát

Balf térségében is előkészületek zajlanak az M85-ös gyorsforgalmi létrehozására. Fotó: Magasi

A 84-es és a 85-ös számú főutak mentén szembeszökően szaporodnak a szántókat átszelő nyomvonalak, földhalmok, erdőirtások, a leendő gyorsforgalmira és a hozzá kapcsolódó bekötőutakra utaló előkészületek.Hol tart a beruházás és a kivitelezők előtt jelenleg milyen feladatok állnak? – kérdeztük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) illetékesét.Az M85 gyorsforgalmi autóút Csorna II.–Sopron, kelet–Fertőrákos csomópont közötti, 57,5 kilométeres szakaszának a kivitelezése négy építési részt foglal magába.Az első az M85-ös Csorna II.–Fertőd–Endrédmajor csomópont közötti szelvény; a második a Fertőd–Endrédmajor csomópont–Nagylózs közötti útvonal; a harmadik építési rész a Nagylózs–Sopron, kelet közötti szakasz, valamint a Nagycenki Üzemmérnökség létrehozása.A negyediket a Sopron, kelet–Fertőrákos csomópont közötti szelvény alkotja. A projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése – és azok hatósági jóváhagyása – folyamatban van. A nyomvonalon a régészeti megelőző feltárások az első építési szelvényben még tartanak, a többiben befejeződtek.Mind a négy építési részen a kivitelezők a geodéziai alapponthálózat létesítését, a munkaterület tűzszerészeti átvizsgálását, adott esetben robbanószerkezet-mentesítését, bozót-, cserjeirtási és fakivágási feladatokat, valamint előkészítő földmunkákat és a szállítóutak kiépítését végzik, illetve végezték el. A műtárgyak tekintetében a próbacölöpözés zajlik.Elkezdődtek a nyomvonallal érintett közművek kiváltási munkái és a vasútépítéssel, terelővágány létrehozásával kapcsolatos teendők is. A negyedik építési szakaszon is elindulnak a nagy tömegű földmunkák az időjárás függvényében, várhatóan 2019 elején.Az M85-ös gyorsforgalmi út ötödik – Fertőrákos csomópont–Sopron, országhatár közötti – szakaszára kiírták a tendert a kiviteli terv elkészítésére.A 3,95 kilométer hosszú, 2x2 sávos gyorsforgalmi útszakasz a meglévő 84-es számú főúti határátkelőhöz történő ideiglenes visszakötéssel, valamint az északnyugati elkerülő úttal együtt valósul meg. Az utolsó szakaszon egy 780 méter hosszú, bányászati technológiával készülő alagút is épül.A közbeszerzési eljárás folyamatban van, jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálata zajlik. Ezzel párhuzamosan a területszerzési munkák is elkezdődtek 2018 őszétől.A jelenleg kivitelezés alatt álló négy szakasz szerződés szerinti befejezési határideje 2020. év vége. Az ötödik szelvény ütemezése a közbeszerzési eljárás függvényében alakul.