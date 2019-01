Lövői pálinkaverseny - A pálinka kóstolni való, nem szomjoltó ital

Muth József versenyigazgatóként (jobbra) nem kóstolhatta meg a pálinkákat, csak az illatukkal ismerkedett. Fotó: G. M.

A Várkonyiné Czupy Anikó lövői magánfőző (balról a második) szervezte nemzetközi versenyre 264 minta érkezett. Fotó: Gosztonyi Miklós

Az ünnepélyes eredményhirdetést január 19-én rendezik a Szolgáltató és Kulturális Központban.A pálinka a reneszánszát éli a gasztronómiában. Kulturált fogyasztása azt jelenti, hogy az erős ital elsősorban is kóstolásra, nem nyakalásra, szomjoltásra való.Egy-egy pálinkaversenyen a sok-sok minta értékelésekor miként kerülik el a zsűritagok azt, hogy berúgjanak? – vetődik fel a kérdés.– A Várkonyiné Czupy Anikó gyümölcspálinka-gyártó és magánfőző szervezte I. Lövői Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyre kétszázhatvannégy minta érkezett, amelyet tizenkét kategóriába soroltunk. Tizenöt fős bírálóbizottság értékelt. A testületben jeles szakképzett pálinkabírálók mellett laikusok is helyet kaptak. A beküldött minták leosztásánál ügyeltünk arra, hogy egy-egy zsűritagnak maximum ötven-hatvan pálinkát kelljen értékelni, nem tudván, ki főzte azt – kezdte válaszát Muth József, a Magyar Magánfőzők Pálinka Lovagrendjének kancellárja, a Szekszárdi borvidékről érkezett szaktekintély, a lövői megmérettetés versenyigazgatója. – A minősítéshez minimális mennyiséget, egy-egy kis kortyot szabad inni, s utána sok vizet, ásványvizet kell fogyasztani. Egy-egy minta kóstolása között semlegesítő ételeket, almát, sajtot, sós falatkákat, kenyeret rágnak el a zsűritagok, hogy az előző pálinkák ne befolyásolhassák az újak ízvilágát. E szabályok fegyelmezett betartásával soha nincs gond a zsűritagokkal. A bírálók a pálinka külleme, illata, íze, harmóniája alapján pontoznak.A versenyigazgató részletezte: egy-egy pálinkaversenyre általában kétszázötven-háromszázötven mintát küldenek – az első lövői nemzetközi rendezvény hozta tehát az átlagot. A legnagyobb hazai megmérettetést a Miskolc melletti Ongán tartják, ahová kétezer körüli minta szokott érkezni.– A találkozók a pálinka mint hungarikum népszerűsítésére szolgálnak határon innen és túl, amellett, hogy a kulturált fogyasztásra is felhívják a figyelmet – folytatta a versenyigazgató. – Hazánkban harmincezerre tehető a magánfőzők száma. Ha valaki csak otthon kóstolgatja produktumát, úgynevezett pincevaksága lesz, s nem veszi észre az esetleges hibákat. Az ilyen versenyek kiváló alkalmak arra, hogy a pálinkafőzők szembesüljenek az itt kapott észrevételekkel, s ezáltal is javíthassák a minőséget.