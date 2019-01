Lőver strand - Sopronban már jöhet a sátor

Fagyban, hóban sem állhat le a munka, tavaszra el kell készülnie az ideiglenes uszodának. Fotó: Magasi

Uszoda: eredményes közbeszerzés



A West Hungária Bau Kft. és a FÉSZ Zrt. konzorciumának ajánlata nyerte a Csik Ferenc uszoda kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást. A három évvel ezelőtt a tervező által eredetileg 5,4 milliárd forintosra becsült beruházás végleges összértéke 10,89 milliárd forint lett.

A Lőver Program leglátványosabb eleme a strand és az uszoda újjáépítése. Bár a két munka hivatalosan külön szálon – illetve közbeszerzésen – fut, nyilvánvalóan összefüggnek, sőt, nem lehet addig elbontani a Csik Ferencről elnevezett, emblematikus épületet, míg a strand felújítása és ideiglenes lefedése el nem készül. A feladat sokkal nagyobb, mint a laikusok gondolnák.Az elbontott régi, több mint százéves kinti medence helyére építettek két újat. A nagyobb tízpályás, huszonöt méter hosszú, a tanmedence tizenkétszer huszonöt méteres, ezek el is készültek. A gépház és a födém szintén kész, a légtartásos sátor alapozása is megvan. A vízi közművek készültsége is százszázalékos, bekötötték a közművezetékeket is. A medence burkolási munkáit is befejezték, most a mellettük lévő járda szerkezetépítése és burkolása van folyamatban.Az ideiglenes uszoda látogatói és az ott dolgozók számára egyedi gyártású konténerekből alakítanak ki vizesblokkot és öltözőket. Ezeknek még az alapozási munkáinál és közműhálózata építésénél tartanak. A légtartásos sátor is elkészült, már csak ide kell szállítani. Ha minden a helyére kerül, feltöltik a medencéket és kezdődhet a várhatóan kéthetes víztechnológiai próbaüzem.A munkákat már csak az időjárás hátráltathatja, de a tervek szerint márciusban elkészülnek a kivitelezők.