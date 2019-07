Léteznek még polihisztorok? Fertődi koncertajánló

A testvéreket 2015-ben a La Femme magazin Magyarország 50 legtehetségesebb fiatalja közé választotta. Ez nem meglepő, hiszen gyakorló orvosok, Kepler-díjas és Nemzet Tehetségeiért Ösztöndíjas csembaló- és orgonaművészek. Zsombor most tért vissza a londoni Haydn-házban Handel orgonáján adott koncertjéről, miközben Gergely kétszeres országos- és diákolimpiai bajnok vívó, akinek mentora Franz Welser-Möst karmester volt Amerikába. "Csak a legkiválóbbak képesek ilyen szerteágazó, egymástól látszólag távol álló, mégis egymást kiegészítő területeken egyaránt magas nívót képviselni, kivívva az idősebb generáció csodálatát, követendő példát állítva a kortársak és a jövő nemzedék elé" - írta róluk egyik méltatójuk.



"Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ikerpárként számunkra a kezdetektől a legtermészetesebb és a legcsodálatosabb volt, hogy egymással, közösen muzsikálhatunk" - nyilatkozták a világhírű mestereknél tanult, Tóth-Vajna testvérek. A 18-19. században a négykezes zongorajáték számított a házi muzsikálás legelterjedtebb formájának. A legbensőségesebb kamarazenei műfaj, az egyetlen, ahol a játékosok ugyanazt a hangszert szólaltatják meg. Egymás mellett ülnek, ezért partnerük legapróbb rezzenéseit, mozdulatait is azonnal érzékelni tudják, együtt lélegeznek a darabbal és egymással.



A műfaj sikere 250 éve töretlen: szinte minden híres zenekari műnek létezik négykezes átirata is. A koncert három komponistáját is sokkal több köti össze, mint az időbeli szinkronitás. Az új zenei világot kialakító, reformer Haydn 3 évvel korábban született, mint a "régi", "gáláns" stílus legjelentősebb reprezentánsa, a londoni Bach-fiú: Johann Christian. És 18 évvel élte túl a korszak másik zsenijét, Mozartot, akivel egyes források szerint nem csak vonósnégyesezett, hanem négykezest is játszott. A kulcsfigura mégis a legfiatalabb Bach-fiú, akinek elegáns, könnyed és fülbemászó zenéje meghatározta majd egész Európa zenei ízlését. Egy csodás és felhőtlen nyáresti időutazásra invitáljuk a Nagyérdeműt!



2019. augusztus 17., szombat 19.00

Haydn-terem, Esterházy-kastély, Fertőd



Zenés játék négy kézre



J. C. Bach: A-dúr szonáta négy kézre Op.18 No.5

W. A. Mozart: 5 darab a salzburgi (Nannerl-) jegyzetfüzetből

J. Haydn: D-dúr szonáta Hob. XVI:4

J. C. Bach: F-dúr szonáta négy kézre Op.18 No.6

W. A. Mozart: 7 variáció a "Willem von Nassau" dallamára KV 25

W. A. Mozart: C-dúr szonáta négy kézre KV 19d



Közreműködnek:

Tóth-Vajna Zsombor, Tóth-Vajna Gergely – csembaló