Látogatói rekord a Sisi kiállításon Sopronban

„Csodaszépek a ruhák, köszönjük, hogy elhozták őket Sopronba." „Nagyon örültem, hogy nemcsak a magyar királyné ruháit láthattuk, de a rekonstrukciókat is magyar ember készítette." „Köszönet a Pro Kult. vezetőségének a kiállítás megszervezéséért. Ízlésesség, varrónői szaktudás, szervezés és hozzáállás." „Felejthetetlen élmény…" Ehhez hasonló bejegyzések maradtak a látogatói könyvben… 4 hét alatt 44 oldalt írtak tele a látogatók. A bejegyzések tanúsága szerint nem csak a soproniak számára volt kedves a kiállítás, érkeztek német, holland, finn, román, osztrák, dán és még mexikói vendégek is. A téma Sopronba csalta a közeli Kőszegről, Szombathelyről, Pápáról, Győrből és Komáromból is a Sisi-rajongókat.A soproni szállodák megtelnek az ünnepek idején, a vendégek pedig örültek, hogy az ádventi vásár után is van miért a belvárost felkeresniük (a vendégkönyvben miskolci, nyíregyházi, hódmezővásárhelyi és szolnoki bejegyzéseket is olvashatunk)! A legtöbben Karácsony napjaiban, illetve a két ünnep között keresték fel a Munkácsy termet, hogy megcsodálhassák Czédly Mónika ruhatervező 14 csodaszép ruharekonstrukcióját.Népszerűek voltak az ádventi vasárnapokon szervezett kísérőprogramok is: a soproni ékszerészek bemutatójára, a Sisi koncertre és a történelmi előadásokra is szép számú (elsősorban soproni) érdeklődő volt kíváncsi. A kiállítótérben megszervezett minőségi programok több „törzsvendéget" is megszólítottak: voltak, akik kétszer vagy háromszor is visszalátogattak valamelyik program kapcsán a kiállító terembe.A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. a Családok Éve kapcsán ajándék belépőkkel is kedveskedett: Szent Család vasárnapján a Nagycsaládos Egyesület tagjai, más napokon a fogyatékkal élők és a Gyorstalpaló nevű városi séta résztvevői is belépő nélkül látogathatták a kiállítást. A Handler iskola leendő varrónői és „szépségiparosai" egy különleges szakmai órán is részt vehettek, ahol a ruhákat megtervező és megvarró Czédly Mónika mesélt a fiataloknak. A záróesten is tömegek érkeztek a finisszázsra, és bár az ülőhelyek hamar elfogytak, az utolsó napon több mint 300-an nézték meg a ruhákat és hallgatták meg az erre a napra meghirdetett előadásokat. Vízkereszt ünnepén, amikor a keresztény világ a három királyok hódoló látogatására emlékezik, a soproniak hódolattal jöttek a Liszt Központba, hogy a magyarok szeretett királynéja előtt tisztelegjenek. Aztán hazaindultak… sokan az Erzsébet utca felé.