Lakossági tájékoztatás az M85-ösről: biztonságos, gyors és kényelmes lesz

Az M85-ös Sopron, kelet–fertőrákosi csomópont közötti szakaszáról (zöld színnel) volt szó a tájékoztatón. Forrás: NIF Zrt.

A DS Konzorcium két szakasz, összesen huszonkét kilométer megépítését nyerte el: a Nagylózs–Sopron, kelet, valamint a Sopron, kelet–fertőrákosi csomópont közötti úgynevezett hármas és négyes szakaszok kiviteli terveinek elkészítését s az út kivitelezésének bonyolult feladatát. Most ez utóbbi részleteit ismerhették meg az érdeklődők.Ezen a 6,4 kilométernyi szakaszon már százszázalékos a kisajátítás, meg tudták kezdeni a konkrét kivitelezést. A kisajátítás után a fákat, bokrokat kell, kellett irtaniuk és a lőszermentesítési feladatokat elvégezniük. A munkákat régészek is felügyelik – hangzott el a tájékoztatón.

Olyan lesz, mint amin most futnak az autók Győr és Csorna között. Kétszer kétsávos autóút, középen szalagkorlát, a leállósáv nem szilárd burkolatú, ez különbözteti meg az autópályától. Biztonságos és gyors, kényelmes közlekedést biztosít

– hangsúlyozták a kivitelező szakemberei. Elhangzott a fórumon, hogy az útépítésben részt vevő munkagépek nem terhelhetik a lakosságot és a város útjait. Csak a főpálya nyomvonalán mozoghatnak a nehézjárművek.Vannak persze kereszteződési pontok, például a 84-es főútnál, de ügyelnek a biztonságra. A négyes szakaszon két nagy, külön szintű csomópont lesz, egyik a régi Balfi útnál, a másik a fertőrákosi úton. A tájékoztató szervezői hangsúlyozták, minden hozzájuk érkező információt és kérést kivizsgálnak, az esetleges problémákat is be lehet jelenteni a 06-30/854-1855-ös telefonszámon vagy a Győri út 36. szám alatt a kivitelező DS Konzorcium információs irodájában.A tájékoztatást követően a kérdésekre is igyekeztek válaszolni a szakemberek. Többen kérték, hogy a helyrajzi számokat is tartalmazó terveket tegyék nyilvánossá. Erre a folyamatban lévő kivitelezés miatt nincsen lehetőség, azonban ha egy tulajdonos érdeklődik az érintettségéről, természetesen választ kap kérdéseire. Voltak, akik a kiskertjeik felé vezető földút állapotára panaszkodtak; főleg a Nemeskúti út környéke érintett. A kivitelező ígéretet tett a beruházás által érintett földutakon a gondok gyors orvoslására. Az önkormányzati utak állapotával kapcsolatban viszont nem hozzájuk, hanem az önkormányzathoz kell fordulni.