Lakossági fórumot tartott Lövőn Soltész Miklós államtitkár

A közelgő EP-választások kapcsán országjárása második lakossági fórumára Lövőre érkezett Soltész Miklós államtitkár, akit Sopron és térsége országgyűlési képviselője, Barcza Attila köszöntött tegnap.



– A májusi 26-i EP-választásoknak hatalmas tétje van. Olyan döntés előtt áll az Európai Unió, hogy a migránspárti vagy a bevándorlásellenes erők kerüljenek hatalomra, az unió élére – vezette fel mondandóját az államtitkár. A kereszténydemokrata néppárti politikus hangsúlyozta: csak a bevándorlást, legfőképpen az illegális migrációt elutasítók nagyszabású összefogása képes megállítani azt a folyamatot, amely egyes nyugati országokban – úgy tűnik, visszafordíthatatlanul – megindult.



– Nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogy térségünket, Közép-Európát s benne hazánkat, megvédjük mindazon nehézségektől, a terrorizmus borzalmaitól, a lakosságcserétől, a kétezer éves keresztény kultúra elleni támadásoktól, ami Nyugat-Európában egyre jobban tapasztalható – mutatott rá a bevándorlással kapcsolatos problémák súlyosságára az államtitkár. – A hazai választópolgárok elsöprő többsége mellettünk áll, beleértve azokat is, akik ha nem is vallásosak, de nagyra becsülik a keresztény kultúrkört, annak hétköznapjainkban betöltött szerepét. A magyar emberek nyolcvan százaléka vallja, hogy a kereszténység önmagában is érték. Támogatják törekvésünket, üzenetünket Brüsszelnek, hogy a bevándorlást meg kell állítani.



– Az olaszok hozzáállása a bizonyság arra, hogy a magyar elképzelés nem pusztán önös, hanem európai érdek. Itáliában követték a hazai kormány kerítésépítési gyakorlatát, s azt meg tudták valósítani a tengeri határok esetében. Mindez bizonyság arra, hogy amennyiben van politikai akarat, igenis előre lehet lépni európai szinten a bevándorlás megakadályozása ügyében – fejtette ki Soltész Miklós államtitkár.